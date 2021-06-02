Зарядные станции для электромобилей начнут работу в Нижнем Новгороде с 10 июня

Зарядные станции для электромобилей начнут свою работу в Нижнем Новгороде 10 июня 2021 года. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу компании Sitronics Group.

Известно, что в текущем году Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по развитию электротранспорта. Был запущен проект "Электротранспорт и зарядная инфраструктура". Подготовкой инфраструктуры для электромобилей займутся производители зарядных станций АО "КРЭТ" (входит в ГК "Ростех") и Sitronics Group.

В мэрии Нижнего Новгорода "Комсомольской правде" сообщили, что для размещения станций на данный момент определили более 80 мест. До конца 2021 должны заработать 10 таких станций, а до конца 2024 – не менее 200.

На начальном этапе в Нижегородский регион "КРЭТ" поставит пять станций (три для ночного заряда и две – для подзарядки пассажирских электро-"ГАЗелей" на конечных остановках). Гендиректор компании полагает, что до конца 2021 года Нижегородской области потребуется 90 зарядных станций.

– Мы продолжим участие в проекте в рамках создания в регионе электрозарядной инфраструктуры. Более того, в настоящее время концерн готовится к запуску первого в России серийного производства ультрабыстрых зарядных станций для общественного транспорта, в дальнейшем они также могут быть поставлены в Нижегородскую область, – заявил Николай Колесов.

Партнёр проекта, Sitronics Group, разработала мобильное приложение для планирования времени заправки и отслеживания состояния зарядных станций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!