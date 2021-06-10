Новый ЖК от ГК «Каркас Монолит»: комфорт, инфраструктура, удобное расположение. Фото: предоставлено КП

Новый жилой комплекс в Нижнем Новгороде показывает пример, как в центре большого города можно создать современный оазис комфортной жизни. При удобном географическом расположении он включает в себя общественные пространства и социальную инфраструктуру.

Группа компаний «Каркас Монолит» была основана в Нижнем Новгороде в 2002 году. С самого начала она начала воплощать в жизнь сложнейшие проекты нового тысячелетия, используя самую прогрессивную монолитную строительную технологию. Реализовать ее позволяет высокая квалификация сотрудников группы компаний. А своевременная сдача объектов при их высоком качестве, полное отсутствие объектов незавершенного строительства стали лучшей гарантией добросовестности группы компаний и ее визитной карточкой.

Жилой комплекс комфорт-класса возводится в живописном и тихом месте - в трехстах метрах от парка имени А. С. Пушкина, который является крупнейшей озелененной территорией в центре Нижнего Новгорода. Всего по соседству с комплексом расположено несколько десятков гектаров зеленых территорий.

Весь покрытый зеленью

Недавно была завершена вторая очередь благоустройства Пушкинского парка. Там были проложены велодорожки, установлены новые скамейки, урны, высажены деревья и кустарники, смонтированы детская площадка и скейт-парк. И парк стал интересен и малышам, и подросткам. А наличие в парке фитнес-центра формата люкс World Class Пушкинский с бассейном дает возможность побывать там одному из родителей, пока второй гуляет с детьми в обновленном парке.

Новый ЖК от ГК «Каркас Монолит»: комфорт, инфраструктура, удобное расположение. Фото: предоставлено КП

Преимущество микрорайона в том, что здесь можно проводить уютные семейные вечера и любоваться видами родного города, но при необходимости доступна вся нужная инфраструктура. Совсем рядом с комплексом находится имеющая хорошую репутацию детская городская поликлиника № 39, что крайне важно для семей с детьми.

Рядом проходит одна из главных транспортных артерий Нижнего Новгорода - улица Белинского. А благодаря ближайшей станции метро «Горьковская» быстро и без пробок можно попасть практически в любой район города. Вскоре неподалеку может появиться еще одна станция метрополитена – «Оперный театр».

Новый ЖК от ГК «Каркас Монолит»: комфорт, инфраструктура, удобное расположение. Фото: предоставлено КП

Большое преимущество комплекса - его близость к культурному и деловому центру Нижнего Новгорода. Речь идет о театрах, музеях, концертных площадках, кафе и ресторанах, многие из которых находятся в шаговой доступности. Так, оперный театр имени А. С. Пушкина находится в 20 минутах ходьбы, а до театра драмы – полчаса пешком.

Выбор сделан

Многие жители Нижнего Новгорода уже оценили преимущество жизни в центре города. В "КМ Тимирязевский" продано уже свыше двухсот пятидесяти квартир. Покупатели могут приобрести квартиры как свободной планировки без отделки, так и с уже готовой отделкой высшего уровня. Их можно увидеть в демонстрационном шоуруме в центральном офисе группы компаний. Особая гордость - уже установленный кухонный гарнитур, выполненный в серой гамме и полностью готовый санузел с белоснежной акриловой ванной с декоративным экраном и тропическим душем. В квартирах могут быть предусмотрены гардеробная или кладовка, теплая лоджия с отделкой, как в жилых комнатах, или балкон, гостевой санузел.

Большим удобством станет трехуровневый подземный паркинг.

Интересна и архитектура жилого комплекса, когда у каждого дома в "КМ Тимирязевский" есть свой особенный узнаваемый облик. А с верхних этажей жилого комплекса открывается живописный вид на город.