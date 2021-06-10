ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Фото: предоставлено КП

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» является ключевым медицинским учреждением, оказывающим консультативную и лечебно-диагностическую медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, а так же гражданам, заинтересованным в качественном медицинском обслуживании по профилю других инфекционных заболеваний.

Центр – мультидисциплинарная команда единомышленников, нацеленная на поддержание здоровья каждого пациента, и решение проблем связанных с ВИЧ – инфекцией с помощью эффективных профилактических мероприятий.

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Фото: предоставлено КП

Благодаря ежедневной слаженной работе коллектива в настоящее время о своем диагнозе знают и находятся под наблюдением врачей 90% всех людей, живущих с ВИЧ, из них 89% охвачены эффективным лечением. По факту обращения каждому пациенту всегда доступны психологическая, юридическая помощь, консультирование по вопросам клинико-диагностическое обследования, обеспечения лекарственными препаратами, организации диспансерного наблюдения.

В составе организации имеется клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием и выполняющая до 1,5 млн. исследований ежегодно. В период распространения новой коронавирусной инфекции на базе лабораторного корпуса в кратчайшие сроки была развернута самая крупная в области лаборатория по диагностике COVID-19, где ежесуточно делается более 3500 анализов на новую коронавирусную инфекцию.

В течение 2020 года Центр провел масштабную информационно-коммуникационную кампанию среди населения по вопросам ВИЧ – инфекции, путем информирования населения посредством сети Интернет, печатной продукции, внешней популяризации здорового образа жизни. В рамках кампании для повышения доступности медицинской помощи населению были реализованы следующие уникальные проекты:

- Мобильное приложение «Здоровье плюс» на платформах IOS и Android для пациентов Центра и населения региона, с возможностью анонимно задать любой интересующий вопрос, связанный с заболеванием; посмотреть новости, расписание работы врачей и записаться на приём, пообщаться с сотрудниками центра в режиме онлайн.

Фото: предоставлено КП

- Онлайн «Школа пациента», размещенная на канале Youtube, официальном сайте ГБУЗНО «НОЦ СПИД» и социальных сетях Центра и состоящая из комплекса видеороликов, посвященных самым актуальным вопросам заболевания «ВИЧ-инфекция».

- Иммунтик. Анимационный фильм для детей, направленный на создание приверженности к здоровому образу жизни среди детей общей популяции, а так же на приверженность к приему терапии среди детей, живущих с ВИЧ.

По итогам работы в 2020 году Центр стал лучшей медицинской организацией в России, противодействующей распространению ВИЧ-инфекции, получив первое место в конкурсе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Лучший СПИД-центр 2020» в номинации профилактика.

Контактный блок.

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина 20-Е

Телефон: 214-0-214

Сайт: http://antispidnn.ru/

ВК: https://vk.com/spid_centr_nn

ОК: https://ok.ru/group/54207399460954

YT: https://www.youtube.com/channel/UCEqsa-JWgF-_NDRyd5vt

FB: https://www.facebook.com/spid.centr.nn

IG: https://www.instagram.com/spid_centr_nn/