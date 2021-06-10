Положение о проведении конкурса «Клиника года – 2021. Нижегородская область»

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения – это мнение и выбор пациентов. Чтобы определить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Нижегородской области, «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года-2021. Нижегородская область» на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов. 1.1. Конкурс «Клиника года» проводится на сайте «Комсомольская правда» (https://www.nnov.kp.ru/) в период с 10.06.2021 г. по 10.09.2021 г. По итогам конкурса, 17 сентября 2021 г. состоится церемония награждения, вручение памятных дипломов победителям и призерам конкурса.

1.2. Организатор: «Комсомольская правда - Нижний Новгород», адрес: город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 151.

1.3. Конкурс не преследует цели продвижения товаров и услуг на рынке, проводится с целью информирования жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области об уровне здравоохранения региона.

1.4. Конкурс представляет собой специальный раздел на сайте https://www.nnov.kp.ru/, где публикуется информация о медицинских учреждениях Нижегородской области (статьи, видео, фото репортажи, визитная карточка, и др.). Выбор лучшего медицинского учреждения осуществляется жителями Нижнего Новгорода и Нижегородской области открытым голосованием по номинациям (возможны изменения в номинациях):

1) Лучшая многопрофильная клиника

2) Лучшая детская поликлиника

3) Лучший центр гинекологии и женского здоровья

4) Лучшая детская клиника

5) Лучшая клиника по оказанию лабораторно -диагностических услуг

6) Лучшая клиника семейного здоровья

7) Номинация «Врач года»

8) Лучшая стоматологическая поликлиника

9) Лучшая стоматологическая клиника

10) Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-качество»

11) Лучшая детская стоматология

12) Лучшая онкологическая клиника

13) Лучшая диагностика онкологических заболеваний

14) Лучшее лечебно-профилактическое учреждение

15) Услуги в области оториноларингологии

16) Лучшая клиника в области ультразвуковой диагностики

17) Лучший лечебно-диагностический центр

18) Лучший медицинский центр в области

19) Стоматология с лучшим сервисом

20) Клиника с лучшим сервисом

21) Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ

22) Лучшая диагностическая лаборатория

23) Лечение онкологических заболеваний с использованием современных технологий

24) Лучшая клиника по лечению и профилактики ВИЧ-инфекций

2. Цели и задачи конкурса

- показать срез общественного мнения, какие медицинские учреждения пользуются доверием жителей Нижегородской области;

- привлечь внимание к системе здравоохранения в Нижнем Новгороде и Нижегородской области;

- стимулировать повышения качества лечебного процесса в лечебных учреждениях;

- стимулировать разработку и внедрение новых медицинских технологий;

- развивать новые формы профессионального общения.

- по результатам конкурса информировать граждан о лучших медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

3. Участники конкурса.

3.1. В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и муниципальные и частные клиники Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Конкурсанты принимают участие в народном голосовании проекта «Клиника года-2021» на сайте https://www.nnov.kp.ru/ в номинациях.

3.2. Лучшие медицинские учреждения в номинациях конкурса «Клиника года» выбираются по оценкам жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области. Посетитель в сутки может проголосовать за одного участника в каждой номинации. В случае накрутки голосов техническая служба проведет проверку и участники будут сняты с голосования.

3.3. Участники в номинациях подобраны по итогам мониторинга оценок и отзывов от посетителей на интернет-ресурсах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Участники, не вошедшие в списки номинаций, могут подать заявку на добавление в одну из номинаций на электронную почту tatiana.kalashnikova@phkp.ru, указав название медицинского учреждения, номинацию, контактное лицо и приложив скан лицензии.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения, осуществляющие свою деятельность без лицензии.

Информационные партнеры: ежедневная газета «Комсомольская программа», сайт https://www.nnov.kp.ru/.