Олег Шелягов решил «похоронить» чёрных агентов Нижнего Новгорода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истории про мрачный и теневой во всех смыслах похоронный бизнес – визитная карточка любого российского города. И Нижний Новгород далеко не исключение. Если судить по количеству скандалов вокруг ритуальной мафии (местные СМИ с удовольствием освещают их с леденящими душами подробностями) – Нижний вообще один из лидеров страны по количеству недобросовестных агентов, которые покупают у медиков и правоохранителей информацию об умерших нижегородцах и обманывают их близких родственников.

На этом фоне компания Ритуал.ру Олега Шелягова, которого еще называют похоронным королем России, запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию, направленную на оздоровление местного рынка ритуальных услуг. Главная идея рекламной кампании: если вам нужны услуги проверенных и надежных агентов – найдите и свяжитесь с ними сами, потому что хорошие агенты не покупают информацию с рук, то есть они не могут звонить первыми в принципе, это попросту нелегально.

Значит ли это, что похоронный король решил похоронить кладбищенскую мафию и прекратить бесконечные «байки из склепа»?

Для защиты доверчивых граждан и повышения грамотности населения компания Ритуал запустила имиджевые видеоролики, которые должны научить людей не доверяться черным ритуальным агентам.

Эти видео на Ютубе уже собрали уже более 1 млн просмотров.

В России сама культура похорон очень традиционна и архаична.

Менять сложившиеся за десятилетия представления и устои непросто. Поэтому то, что Ритуал.ру продвигает идею о том, что люди должны сами выбрать фирму и те услуги, которые им потребуются в связи с погребением близкого человека, а не бороться с навязчивыми и агрессивными действиями жадных агентов – весьма необычно честным подходом.

Олег Шелягов пояснил "Комсомольской правде - Нижний Новгород": ”Мы работаем по всей России, хорошо знаем, как и где действуют черные ритуальные агенты и как они обманывают людей. Из Нижнего Новгорода и региона в последние годы приходят особенно тревожные новости - скандал за скандалом, которые потрясают даже нас – ведущую похоронную компанию России, не раз пресекавшую деятельность черных агентов и их махинации. Поэтому мы решили запустить образовательную кампанию и рассказать нижегородцам, что нельзя вестись на манипуляции и уловки таких «агентов». Их обман во многом напоминает проблему телефонного мошенничества в стране, но ритуальное мошенничество – вдвойне подлое, так как в этом случае злоумышленники пользуются горем людей, которые в таких ситуациях особо беззащитны”.

Что же, хочется верить, что после этой кампании что-то изменится в головах, а самое главное – в сердцах людей, живущих в нашем городе. Ведь каждый имеет право не только на приличную жизнь, но и на достойный и уважительный уход после.