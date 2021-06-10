Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП

«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, предлагающих квалифицированные услуги по доступным ценам.

10 лет успешной работы для взрослых и детей!

Акция «Добро пожаловать»! Только для новых пациентов – первичный прием врача – всего 800 руб.

Список врачей, которые участвуют в акции:

- врач-аллерголог-иммунолог

- врач-гематолог

- врач-гинеколог

- врач-дерматовенеролог

- врач-кардиолог

- врач-офтальмолог

- врач-педиатр

- врач-терапевт

- врач-хирург

- врач-эндокринолог

- врач детский аллерголог-иммунолог

- врач детский гастроэнтеролог

- врач детский гинеколог

- врач детский дерматолог

- врач детский офтальмолог

- врач детский травматолог-ортопед

- врач детский уролог

- врач детский хирург.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП

Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» - это:

- более 70 специалистов, которым доверяют,

- новейшие методы диагностики,

- взрослое и детское отделения,

- стоматологические услуги,

- результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП

Также в «Альфа-Центр Здоровья» существуют Программы полного комплексного обследования организма (check up, чек-ап), которые позволяют получить полную картину состояния здоровья всего за несколько дней.

Тотальный чек-ап подходит как молодым, так и пожилым людям. Комплексное медицинское обследование организма позволяет выявить нарушения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой системы, диагностировать на ранней стадии заболевания щитовидной железы, печени, обмена веществ.

Подробнее о программах Вы можете узнать на сайте и по тел. (831)266-69-42

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП

Контакты:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/