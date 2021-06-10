Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП
«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, предлагающих квалифицированные услуги по доступным ценам.
10 лет успешной работы для взрослых и детей!
Акция «Добро пожаловать»! Только для новых пациентов – первичный прием врача – всего 800 руб.
Список врачей, которые участвуют в акции:
- врач-аллерголог-иммунолог
- врач-гематолог
- врач-гинеколог
- врач-дерматовенеролог
- врач-кардиолог
- врач-офтальмолог
- врач-педиатр
- врач-терапевт
- врач-хирург
- врач-эндокринолог
- врач детский аллерголог-иммунолог
- врач детский гастроэнтеролог
- врач детский гинеколог
- врач детский дерматолог
- врач детский офтальмолог
- врач детский травматолог-ортопед
- врач детский уролог
- врач детский хирург.
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП
Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» - это:
- более 70 специалистов, которым доверяют,
- новейшие методы диагностики,
- взрослое и детское отделения,
- стоматологические услуги,
- результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента.
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП
Также в «Альфа-Центр Здоровья» существуют Программы полного комплексного обследования организма (check up, чек-ап), которые позволяют получить полную картину состояния здоровья всего за несколько дней.
Тотальный чек-ап подходит как молодым, так и пожилым людям. Комплексное медицинское обследование организма позволяет выявить нарушения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой системы, диагностировать на ранней стадии заболевания щитовидной железы, печени, обмена веществ.
Подробнее о программах Вы можете узнать на сайте и по тел. (831)266-69-42
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП
Контакты:
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50
тел. (831)266-69-42
Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/
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