Инновационная цифровая стоматология «САДКО». Фото: предоставлено КП

Стоматология «Садко» – это 7 филиалов в верхней и нижней части города, а также специализированный Центр ортодонтии «Джем», Центр профессиональной имплантации «Садко», детская стоматология «Динозубрик», Клиника инновационной цифровой стоматологии «САДКО».

Цифровые технологии стоматологии «САДКО» базируются на самом современном программном обеспечении с широчайшими возможностями 3D-планирования хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения.

«Садко» – это экспертные командные решения, индивидуальное сопровождение и долгосрочные гарантии. Инновационные цифровые технологии детализируют ортодонтическое, ортопедическое, терапевтическое лечение и позволяют достигать безупречной эстетики и полного восстановления функциональности даже в самых серьезных клинических ситуациях.

Инновационная цифровая стоматология «САДКО». Фото: предоставлено КП

С нашими пациентами работают лучшие специалисты – высококлассные профессионалы своего дела, готовые прийти на помощь и услышать пациента. Открытые к общению и, безусловно, по-настоящему влюбленные в здоровье.

Ведущие врачи стоматологии «САДКО» — победители Всероссийских чемпионатов стоматологического мастерства в номинациях «Дентальная имплантация (хирургическая часть)», «Дентальная имплантация (ортопедическая часть)», «Гигиенист стоматологический».

Стоматологии «САДКО» — последователи мировых экспертов Dr. Didier Dietschi, Dr. Masana Suzuki, Dr. Edward McLaren, Dr. Leonardo Bacherini, Dr. Francesco Mintrone, а Dr. Mauro Fradeani, Dr. Linda Greenwall, Dr. Masayuki Okawa, Dr. Gerard Chiche.

Инновационная цифровая стоматология «САДКО». Фото: предоставлено КП

Технологии и методы лечения постоянно совершенствуются. Мы учимся у лучших и с каждым годом набираем высоту. Обмен с международным стоматологическим сообществом — неотъемлемая часть стоматологической практики.

Стоматология «САДКО» — это:

- инновационная лазерная стоматология;

- эстетическая стоматология высочайшего уровня;

- революционные решения в имплантации;

- невидимая и альтернативная ортодонтия для пациентов любого возраста;

- цифровое планирование и моделирование результатов лечения;

- сверхточная дентальная диагностика с минимальной лучевой нагрузкой;

- стоматология в формате «Микро»;

- безопасное и комфортное лечение во сне;

- нейромышечная стоматология.

Стоматология «САДКО» — это 180 000 пациентов, доверивших нам самое ценное — свое здоровье. Это широкий спектр услуг. Это постоянная забота о наших пациентах — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Инновационная цифровая стоматология «САДКО». Фото: предоставлено КП

Именно благодаря доверию наших пациентов и хорошей репутации сеть клиник «САДКО» получила 1-е место в региональном проекте «Лидер года».

Адреса стоматологий «Садко»:

ул. Бекетова, 13;

Белинского, 71/1;

ул. Варварская, 8/22;

ул. Новая, 51;

ул. Родионова, 199;

пр. Ленина, 67/1;

Сормовское шоссе, 20а.

Тел. 8 (831) 4-120-120

website: https://sadkomed.ru/

instagram: https://www.instagram.com/stomatology.sadko/