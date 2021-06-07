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Общество7 июня 2021 18:33

«Лишать родительских прав за такое»: Пьяная женщина забыла 6-месячного сына на остановке под Нижним Новгородом

Младенец жив, возбуждено уголовное дело
Мария СОРОКИНА
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Видимых телесных повреждений на ребенке не обнаружили.

Видимых телесных повреждений на ребенке не обнаружили.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Вопиющий случай безответственного поведения родителей произошел в Кстовском районе Нижегородской области в минувшее воскресенье – на остановке забыли или намеренно оставили шестимесячного младенца. Информацию о случившемся «Комсомольской правде» подтвердили в СУ СКР по Нижегородской области, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказала корреспонденту очевидец Ольга Кожухова, малыша, завернутого, как кулек, обнаружили не на самой остановке, а на дороге перед остановкой Горный Борок. Ребенок был жив и плакал. У остановки остановились четыре автомобиля. Кто-то из присутствующих взял ребенка на руки и принялся звонить в экстренные службы. Видимых телесных повреждений у младенца обнаружено не было.

В соцсетях сообщили, что мать ребенка нашли, ей оказалась 35-летняя женщина, которая на тот момент была в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях к записи пользователи негодуют и один за другим предлагают все более суровые меры в отношении пьющих и «забывчивых» родителей.

«А почему не отбирают за такое халатное отношение? Сейчас огромная очередь на малышей, сразу найдутся достойные родители», - написала Ольга Карамышева.

«Лишать родительских прав», - предложил Александр Чичурин.

«Как можно вообще пить с детьми, это не мать, а ...», - добавила Наталья Преснякова.

Судя по ответу со стороны следственного комитета, произошедшее точно не останется без внимания.

«Полиция занимается данным вопросом. Возбуждено уголовное дело», - сказала корреспонденту старший помощник руководителя СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

В пресс-службе регионального МВД корреспонденту «Комсомольской Правды» сообщили, что информация по данному вопросу уточняется.

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