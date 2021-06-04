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Происшествия4 июня 2021 8:39

Девятилетний мальчик утонул в пруду в Сергаче

Тело ребенка извлекли из водоема 3 июня
Валерия МУРОМЦЕВА
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Трагедия произошла на местном пруду.

Трагедия произошла на местном пруду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая трагедия произошла в Сергаче: там утонул девятилетний мальчик. Инцидент произошел на пруду Новый, что на улице Чкалова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«3 июня сотрудники полиции извлекли тело ребенка из воды», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства гибели школьника выясняются.

В МЧС напоминают о необходимости быть осторожными при нахождении на водоемах. Купаться следует только в специально отведенных для этого местах, не нырять в незнакомых реках и озерах, не устраивать игр в воде с захватами и прочее.