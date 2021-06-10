Лечебно-диагностический центр «САДКО». Фото: предоставлено КП

Лечебно-диагностический центр «САДКО» – это уникальный медицинский комплекс будущего, 4 многопрофильных инновационных клиники в разных районах города.

- 4D-диагностика экспертного класса.

- Амбулаторное лечение с активно развивающимся собственным лабораторным и диагностическим комплексом.

- Персонализированная медицинская карта в телефоне каждого пациента с возможностью моментальной записи, просмотра истории посещений и результатов анализов.

- Специализированные диагностические программы (CHECK UP) для мужчин и женщин с возможностью высокоточного и максимально информативного обследования за 1 день.

- Инновационный подход в PRO-AGE – это медицинская концепция, которая направлена не только на лечение, но и предотвращение. Специалисты PRO-AGE определяют состояние физического здоровья и функциональные резервы с применением безопасных методов сохранения молодости.

Лечебно-диагностический центр «САДКО». Фото: предоставлено КП

Все это позволяет осуществить тщательное обследование и лечение в условиях одного медицинского учреждения в минимальные сроки. Все отделения оснащены новейшим оборудованием экспертного класса с исключительными возможностями.

Во всех клинических направлениях работа ведется в рамках полной компьютеризации и автоматизации лечебного процесса. Прием ведут высококвалифицированные специалисты более чем по 20 специальностям: терапевты, гинекологи, урологи, андрологи, гастроэнтерологи, кардиологи, отоларингологи (ЛОР), неврологи, проктологи, флебологи, эндокринологи, онкологи, маммологи, хирурги, дерматовенерологи, дерматологи, аллергологи, диетологи, трихологи и многие другие специалисты. В каждой специализации есть ведущие специалисты экстра-класса, кандидаты медицинских наук, со стажем работы более 25 лет, входящие в топ-100 врачей России, призеры премий.

Лечебно-диагностический центр «САДКО». Фото: предоставлено КП

Врачи «САДКО» работают на самом современном швейцарском, японском и немецком оборудовании. Высокая информативность, точность, экологичность и безопасность – ключевые факторы выбора любой аппаратной единицы.

Инновации в ультразвуковой диагностике – 4D-УЗИ, позволяющие визуализировать изображение с невероятным анатомическим реализмом. Самыми совершенными УЗИ-аппаратами на сегодняшний день являются Voluson Е10 и E8 с функцией HDlive.

4D-ультразвуковое исследование с эластографией, которое оснащено целым набором сверхчувствительных датчиков, позволяющих получить объемное изображение.

Прогрессивная технология 3D-маммографии с томосинтезом позволяет получать ТОЧЕЧНЫЕ координаты патологических изменений.

Централизованный лабораторный комплекс европейского уровня оснащен современным диагностическим оборудованием ведущих мировых лидеров отрасли – RocheDiagnostics, Sismex, ThermoScientifik. Система менеджмента качества соответствует международным стандартам и внедрена на каждом этапе лабораторного исследования. Лабораторная служба «Садко» выполняет более 2500 анализов по всем направлениям диагностики. Для этого – 11 независимых медицинских офисов, где можно сдать анализы, а также лабораторные кабинеты во всех клиниках «Садко».

Лечебно-диагностический центр «САДКО». Фото: предоставлено КП

Каждый третий житель Нижнего Новгорода – пациент клиники или стоматологии «САДКО».

С 1998 года «САДКО» предлагает все самое лучшее, что есть в мировой медицине для того, чтобы жители города наслаждались качественно высоким уровнем жизненной активности как можно дольше!

Цените время. Берегите здоровье. Лечитесь уверенно!

Адреса сети клиник «Садко»:

ул. Бекетова, 13,

Сормовское шоссе, 20а,

пр-т Ленина, 67/1,

ул. Родионова, 199.

Единый телефон: 8 (831) 4-120-777

Сайт: https://sadkomed.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/sadko.clinic/