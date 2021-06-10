Детская клиника «Здоровенок» в Нижнем Новгороде

Детская клиника «Здоровенок». Фото: предоставлено КП

Детская клиника «Здоровенок» – это настоящая страна здоровья и хорошего настроения, созданная специально для наших самых маленьких пациентов – ваших детей!

Огромный комплекс детской клиники включает в себя:

- амбулаторное и лечебное отделения;

- физиотерапевтический комплекс;

- детские лабораторные кабинеты, организована служба выезда на дом;

- бассейн на ул. Воровского, 22 с мягкой водой с родниковой свежестью;

- палаты стационара кратковременного пребывания.

Детская клиника «Здоровенок». Фото: предоставлено КП

Мы уверены, лучшие специалисты – это не просто доктора с большим профессиональным стажем. Это прежде всего люди, которые уверены, что детская медицина – это их настоящее и единственное призвание. В детской клинике «Здоровенок» ведут прием ведущие специалисты, доктора высшей врачебной категории, а также кандидаты и доктора медицинских наук. Вашим детям готовы помочь более 25 педиатров, 10 лор-врачей, специалисты в области неврологии, эндокринологии, хирургии, урологии, гинекологии, аллергологии, онкологии и др. В детской клинике «Здоровенок» работают уникальные специалисты: остеопат, сурдолог, фониатр, нейропсихолог, эпилептолог, гематолог, нейрохирург.

Действует удобная программа наблюдения и патронажа с депозитной системой оплаты «Патронаж без границ», в рамках которой можно получать услуги со скидкой 10 %, наблюдаться у личного педиатра.

Детская клиника «Здоровенок». Фото: предоставлено КП

В клинике возможно провести диагностические исследования: детскую рентгенографию на цифровом диагностическом комплексе RenInnMed, УЗИ шейного отдела, сосудов головы и шеи, нейросонографию и др. (в т. ч. у детей раннего возраста), ФГДС, ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ЭХО-ЭГ, видеомониторирование ЭЭГ и др.

Детская клиника «Здоровенок» проводит огромный перечень лабораторных исследований на базе собственной лаборатории клиники «Садко»: вы можете сдать анализы ежедневно (в том числе и в выходные, и праздничные дни), организована служба выезда на дом.

В детской клинике «Здоровенок» в Нижнем Новгороде вас ждут настоящие праздники здоровья, веселые и творческие игры с аниматорами.

9 лет работы «Здоровенка» – это более 150 000 счастливых пациентов!

Детская клиника «Здоровенок». Фото: предоставлено КП

Сейчас «Здоровенок» – это:

- более 100 высококлассных специалистов;

- более 35 медицинских направлений;

- миллион ваших счастливых улыбок!

Детская клиника «Здоровенок» – это 4 филиала в Нижнем Новгороде (ул. Воровского, д. 22; ул. Родионова, 199; ул. Белинского, 71/1; Сормовское ш., 20а). Клиника работает 7 дней в неделю, мы рядом и готовы помочь всегда в интересах вашего здоровья!

Официальный сайт: https://zdorovenok.sadkomed.ru/

Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/zdorovenok/

Телефон детской клиники «Здоровенок»: тел. (831) 4-30-01-30.