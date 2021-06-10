Детская стоматология «Динозубрик». Фото: предоставлено КП

Детская стоматология «Динозубрик» - это клиника нового формата, которая объединила в себе ультрасовременные технологии лечения и особую волшебную атмосферу, в которой каждый малыш чувствует себя комфортно, а каждый приём у доктора превращается в увлекательную игру.

«Динозубрик» — самая первая в Нижнем Новгороде специализированная детская и подростковая стоматология от «Садко» с использованием исключительно самых современных и безопасных технологий, аппаратов и материалов лучших мировых производителей. Это особая дружелюбная атмосфера, где каждый малыш чувствует себя спокойно и комфортно.

Детская стоматология «Динозубрик». Фото: предоставлено КП

За 15 лет работы команда стоматологов вылечила свыше 50 000 маленьких пациентов. Родители доверяют нам самое главное - здоровье своих детей. Детская стоматология «Динозубрик» собрала лучших детских стоматологов региона и самые передовые технологии диагностики и лечения малышей.

Главная задача детских стоматологов — комфорт стоматологического лечения для всех групп пациентов. Детская стоматология «Динозубрик» стала одной из первых детских стоматологий, которая успешно интегрировала безопасное лечение детей во сне (под наркозом).

Детская стоматология «Динозубрик». Фото: предоставлено КП

Стоматологическая клиника «Динозубрик» представляет самый широкий спектр высокотехнологичных безопасных и безболезненных методов диагностики, лечения и профилактики:

- безопасное лечение во сне (под наркозом) и в седативном комфортном состоянии:

- лазерная стоматология, позволяющая проводить безболезненное деликатное лечение, в том числе и в сложных случаях, без повреждения здоровых тканей зуба;

- высокоэффективная детская ортодонтия;

- самая прогрессивная и безопасная диагностика кариеса с минимальной лучевой нагрузкой или без рентгеновского излучения

- широкий комплекс безопасных диагностических профилактических мероприятий,

- атравматические программы лечения молочных зубов, а также постоянных зубов с несформированной корневой структурой.

Детская стоматология «Динозубрик». Фото: предоставлено КП

Детская стоматология «Динозубрик» уже не раз занимала первое место во Всероссийском рейтинге детских стоматологий по версии независимого рейтинга «StartSmile»!

Детская стоматология «Динозубрик» - лечись — играй!

Адреса детской стоматологии «Динозубрик»:

ул. Варварская, 8/22

ул. Новая, 51

ул. Родионова, 199

пр. Ленина, 67/1

Сормовское шоссе, 20А

8 (831) 4-120-120

Сайт «Динозубрика» https://dino.sadkomed.ru/

Отзывы о клинике https://dino.sadkomed.ru/otzyvy

Школа друзей «Динозубрика» https://dino.sadkomed.ru/o-klinike/shkola-druzei-dinozubrika

Инстаграм: https://www.instagram.com/dinozubrik.sadko/