Команда АПЗ приняла участие в благотворительном полумарафоне «Беги, герой!»

Из трех дистанций – 21,1 км, 10 км и 5 км – ребята выбрали десятикилометровку Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Команда Молодёжного совета Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина в третий раз приняла участие в благотворительном полумарафоне «Беги, герой!», прошедшем в Нижнем Новгороде 30 мая.

На АПЗ число желающих участвовать в полумарафоне растет. В этом году целая корпоративная команда – 22 человека – отправилась в столицу Поволжья, чтобы принять участие в забеге. Из трех дистанций – 21,1 км, 10 км и 5 км – ребята выбрали десятикилометровку.

Трасса, по которой бежали «герои», проходила через главные символы города: стрелку Оки и Волги, Кремль, Нижне-Волжскую набережную, мимо старинных храмов... Даже дождь и низкая температура воздуха не помешали участникам пробежать и получить заряд положительных эмоций.

Слово участникам

Алина Шеронова, регулировщик РЭАиП цеха №42 (результат – 64 мин. 31 сек.):

– Это мой третий «Беги, герой!». Во время пробега открываются невероятные виды Нижнего Новгорода, рада была в очередной раз любоваться архитектурой города. Когда пробегали мимо Александро-Невского кафедрального собора, было слышно, как идет богослужение. Необыкновенное ощущение бежать под пение православного хора.

Александр Нончин, регулировщик РЭАиП цеха №42 (результат – 58 мин. 44 сек.):

– Ждал этого события весь год! Кроме того, организовывал заводчан на забег. Здорово, что многие откликнулись на призыв пробежаться по Нижнему. Несколько человек поехали впервые, вдохновившись нашими эмоциями от прошлогодних забегов.

Для меня важно, что это благотворительная акция. Являюсь волонтером завода и всегда рад принять участие в таких добрых мероприятиях.

Артём Ваганов, токарь цеха №31 (результат – 53 мин. 29 сек.):

– Я впервые стал участником забега. Весь май готовился, бегал по восемь километров по пересеченной местности в районе «Снежинки». В итоге финишировал одним из первых среди заводчан.

Атмосфера мероприятия невероятная! Не знаю, где еще можно было бы получить подобный заряд энергии. Организация на высшем уровне. На протяжении всей трассы чувствовалась поддержка волонтеров – они подбадривали, настраивали. Не пробежать было просто невозможно!