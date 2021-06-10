Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Фото: предоставлено КП

Нижегородский областной клинический онкологический диспансер – государственное медицинское учреждение, оказывающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю онкология.

Ежегодно в диспансере проходят лечение более 25 тысяч пациентов. Современное оборудование и мультидисциплинарная команда центра позволяют проводить широкий спектр услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний. Сегодня в онкодиспансере трудятся более 1000 человек, среди которых – профессора, кандидаты медицинских наук, отличники здравоохранения.

Структура онкодиспансера включает:

- стационар № 1, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190,

- стационар № 2, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 1,

- стационар № 3, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 39, ул. Маяковского, д. 28, пер. Западный, д. 1,

- консультативную поликлинику, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 11/1.

Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Фото: предоставлено КП

В онкодиспансере развернута работа узкопрофильных отделений: лучевой терапии, полихимиотерапии, эндоскопии, торакальной онкологии, маммологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии, опухолей головы и шеи, абдоминальной онкологии, онкоурологии. На базе стационара №3 организован Поволжский Центр тазовой хирургии, который углубленно занимается хирургическими и онкологическими проблемами малого таза. Организована работа клинико-диагностической, цитологической и патологоанатомической лабораторий, активно развиваются отделение реабилитации и психологическая служба. Диспансер является клинической базой кафедры онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета.

В диспансере ведется Популяционный раковый регистр Нижегородской области, в который вносятся данные пациентов с онкопатологией и предраковыми заболеваниями. Регистр позволяет оценить эффективность методов диагностики и своевременно контролировать лечение и состояние больных.

Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Фото: предоставлено КП

Цель нашего учреждения – оказание своевременной высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Контакты

Call-центр для записи на прием: (831) 282-00-01

Горячая линия психологической поддержки: +7 (904) 783-80-71

Сайт: https://nnood.ru/

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