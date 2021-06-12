«Хор Турецкого» снял клип на песню «Сормовская лирическая» в Нижнем Новгороде

Клип выпустят в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Instagram проекта «Нижний 800».

Клип для известного «Хора Турецкого» на песню «Сормовская лирическая» сняли в Нижнем Новгороде. Съемки проходили в пятницу, 11 июня, по всему городу, но главными локациями стали завод «Красное Сормово» и территория Стрелки.

Фото: Instagram Хора Турецкого.

Главными героями клипа стали Вячеслав Фреш (контр-тенор) и Анна Корлик (сопрано), которые сыграли влюблённую пару. В съёмках также принимал участие Игорь Зверев (бас-кантанте), а солисты арт-группы Борис Горячев и Павел Бердников, в свою очередь, сыграли полицейских.

Фото: Instagram Хора Турецкого.

- Будет интересный сюжет! – написали в Instagram Stories на странице «Хора Турецкого».

В клипе мы сможем проследить за историей любви длиною в жизнь. Зритель увидит не только юных молодожёнов, которые гуляют на своей свадьбе, но уже и постаревших героев, счастливо гуляющих друг с другом по городу и катающихся на ретро-автомобиле. В клипе также будут показаны трогательные танцы и полёт на воздушном шаре.

Фото: Instagram Хора Турецкого.

Видеоработа станет своеобразным подарком, который исполнители решили сделать в честь 800-летия столицы Приволжья.

Фото: Instagram Хора Турецкого.

Напомним, что уже сегодня, 12 июня, «Хор Турецкого» выступит на фестивале «Столица закатов» на Нижневолжской набережной.

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