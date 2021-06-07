Погода в Нижнем Новгороде 7-13 июня: Какой будет новая рабочая неделя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последнее время погоду предугадать сложно: то дождь, то пекло, то ураган местами – жители областного центра и удалённых уголков региона помнят его до сих пор. Нижегородцы по кругу сменяют короткие шорты и платья куртками и ветровками. Новая рабочая неделя наступила и мы как всегда расскажем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 7-13 июня.

Сегодня, 7 июня, температура воздуха в городе достигнет +24 градусов, согласно данным Gismeteo. Максимальная скорость ветра составит 8 метров в секунду. Сегодняшний день, если верить синоптикам, открывает продолжительный сезон дождей в Нижнем Новгороде. В течение дня пройдёт небольшой дождь, в том числе ожидается гроза.

Оставшиеся дни практически полностью повторят погодные условия понедельника, поэтому вся неделя выдастся дождливая и грозовая. Но хорошее во всём этом тоже есть – на улице всё равно будет тепло.

Вторник, 8 июня: +24 градуса, небольшой дождь, гроза, скорость ветра самая низкая на неделе – максимум 7 метров в секунду.

Среда, 9 июня: +23 градуса, дождь усилится, гроза, ветер 10 метров в секунду.

Четверг, 10 июня: абсолютно то же самое.

Пятница, 11 июня: +24 градуса, малооблачно и небольшой дождь, ветер 11 метров в секунду.

Суббота, 12 июня: +22 градуса, дождь и гроза, ветер 8 метров в секунду.

Воскресенье, 13 июня: +22 градуса, облачность повысится, дождь и гроза, ветер 10 метров в секунду.

Синоптики предвещают, что наибольшая сумма осадков выпадет в субботу (7,3 миллиметра) и в четверг (6,5 миллиметра). Меньше всего придётся на пятницу (0,3).

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