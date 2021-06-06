Нижегородская область лидирует по уровню естественной убыли населения в ПФО Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рост естественной убыли населения отмечен в Нижегородской области. Сведениями об этом поделились в NewsRoom24 со ссылкой на данные Росстата.

По итогам первого квартала 2021 года разница между рождаемостью и смертностью в Нижегородском регионе превысила 11,5 тысячи человек. За тот же период прошлого года аналогичный показатель составил чуть больше 7,3 тысячи человек.

Среди других субъектов Приволжского федерального округа за Нижегородской областью идут Самарская область (9,423 тысячи человек) и Саратовская область (8,6 тысячи).

Естественная убыль населения растёт по всей стране. В первом квартале 2021 года она составила 304,5 тысячи человек, то есть почти в два раза больше показателей прошлого года за аналогичный период.

Но кроме того, в Нижегородской области отмечено снижение младенческой смертности. В январе-апреле 2020 года в регионе умер 41 ребёнок в возрасте до одного года, а за аналогичный период 2021-го – 38 детей того же возраста.

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