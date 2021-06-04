«Кровь и собачья моча текут с потолка»: Соседи взбунтовались против известной нижегородской зоозащитницы

Соседи взбунтовались против известной нижегородской зоозащитницы. Фото: СОЦСЕТИ

- Жить так больше невозможно – у нас прямо с потолка текут кровь и собачья моча, - жалуются жители многоэтажки в Ленинском районе. – В квартире сверху «зоозащитница» содержит десятки собак, а сама появляется раз в две недели. Круглыми сутками здесь стоит собачий визг – животные попросту грызут друг друга.

Деревенский «голодомор»

Зоозащитница, о которой говорят местные жители, - это известная во всем Нижнем Новгороде Инна Родионова. Впервые о ней заговорили еще в 2015 году, когда она начала собирать подаяние на главной улице города Большой Покровской. Симпатичная девушка с неизменной собачкой на руках – у большинства прохожих просто сердце екало при виде столь умилительной картины, а руки сами тянулись к кошелькам. Однако на деле все оказалось куда опаснее. В 2016 году зоозащитники приехали помочь приюту Инны Родионовой в Каменном овраге и глазам своим не поверили – наспех сколоченные деревянные ящики и буквально замурованные в них собаки. Ни еды, ни воды, ни даже тепленьких постилок в зиму – в этих своих «катакомбах» животные проводили всю свою жизнь, не видя белого света.

Сначала животных обнаружили в Каменном овраге. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Хозяйка приюта открыто говорит, что привозит сюда собак умирать, - жаловался тогда староста деревни Данила Гарбуз. – У нее еще в Нижнем Новгороде три квартиры - и везде живут собаки с кошками. Тех, что покрепче, она держит в городе, а которые совсем ослабеют – сюда отправляет. Как только умирают одни, она привозит следующую партию. И так уже четыре года! Она сюда приезжает раза два в неделю. В одной руке – ее полуторагодовалый ребенок, в другой – небольшая сумочка с едой.

После того, как эта история получила общественный резонанс, к делу подключилась прокуратура и суды. Тяжбы продолжались не один год: районный суд постановлял закрыть приют, а Инна Родионова позднее обжаловала эти решения в вышестоящих инстанциях. Неизвестно, сколько бы еще это продолжалось, если бы не случилось страшное – в 2018 году неизвестные попросту сожгли скандальное место вместе с собаками, многие из которых погибли в огне.

«Сидят в клетках»

Постепенно об Инне Родионовой начали забывать. Как вдруг на днях стало известно, жители Каменного оврага говорили правду – у зоозащитницы действительно несколько квартир в Нижнем Новгороде, где она тоже содержит животных. И ситуация там ничуть не лучше.

- Она открыто говорит: «Пусть грызут друг дружку, меньше проблем будет», - рассказали журналистам «Кстати» местные жители. – А котят здесь и вовсе она уничтожает в промышленных масштабах – попросту выносит их тела мешками. Мы уже вызывали и МЧС, и полицию – но если нет угрозы жизни, то и вскрывать квартиру нельзя. Этим она и пользуется! Спасатели поднимались туда по лестнице, заглядывали в окна: собаки там сидят в клетках. Их там больше десяти.

Почему в данном случае не работает закон о защите животных, остается непонятным. Впрочем, бьют тревогу не только зоозащитники. Не меньше обеспокоены ситуацией и педагоги.

Животные содержались в деревянных ящиках без доступа воздуха. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Там на самом деле творится беспредел: в квартире проживает больше двадцати собак, - рассказали «Комсомолке» в отделе опеки Ленинского района. – Сама мама страдает шизоидным расстройством и представляет серьезную опасность и для ребенка, и для окружающих. Именно поэтому мы и выступили с инициативой о лишении ее родительских прав. Мы подали ходатайство об обеспечительных мерах в отношении ребенка, то есть хотели оставить девочку у себя, однако Ленинский районный суд нас не поддержал – дескать, у «нас полстраны с такими справками».

По сути, ситуация зашла в тупик – найти управу на зоозащитницу не могут ни в полиции, ни в суде, ни в прокуратуре. Любые попытки освободить животных из плена законными методами, неизменно натыкаются на наличие справки от психиатра. Сами соседи уже устали ходить по судам и теперь надеются только на то, что им удастся продать свои квартиры. Впрочем, слухи о нехорошем соседстве едва ли позволят им это сделать.

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