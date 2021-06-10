Клинико-диагностическая лаборатория областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Фото: предоставлено КП

На базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко действует современная клинико-диагностическая лаборатория (далее - КДЛ), представляющая собой высокотехнологичный диагностический комплекс. Это одна из самых крупных лабораторий в Нижегородской области, где ежегодно выполняется около 3 млн исследований.

Коллектив лаборатории – высококвалифицированные врачи и лаборанты. Один из сотрудников имеет ученую степень доктора наук, пять - кандидата наук. Более 80% персонала КДЛ имеют высшую квалификационную категорию. Врачи КДЛ участвуют в обучении и подготовке специалистов лабораторной диагностики для всей области, а также занимаются обучением врачей-интернов.

Лагонская Вероника Николаевна, зав.КДЛ, кандидат биологических наук. Фото: предоставлено КП

Оснащенность лаборатории позволяет идти в ногу со временем, быстро внедрять новые методики, в том числе и по диагностике COVID-19 в условиях пандемии. КДЛ выполняет большой спектр анализов, обеспечивает получение достоверных результатов во всех областях лабораторных исследований, которые помогают поставить диагноз, выбрать метод лечения, определить прогноз заболевания, осуществлять контроль эффективности терапии, а также разработать адекватные меры профилактики.

Мы выполняем следующие виды исследований:

- Химико-микроскопическое исследование биологических жидкостей

- Гематологические

- Цитологические

- Биохимические

- Коагулогические

- Иммунологические

- Химико-токсикологические

- Микробиологические

- Цитогенетические

- Молекулярно-генетические

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время отмечается рост аутоиммунных заболеваний, при которых важно начать своевременное лечение, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений. Поставить диагноз можно только по наличию в крови специфических аутоантител. Особенно важно их выявление на ранних этапах заболевания, когда клинические проявления еще отсутствуют. В нашей лаборатории проводится диагностика специфических антител на выявление широкого спектра аутоиммунных процессов.

Подразделение оснащено автоматическими хемилюминесцентными анализаторами: «Architect» (Abbott Diagnostics), «Elecsys 2010» и «Сobas e 411» фирмы «РОШ-ДИАГНОСТИК» (Швейцария), автоматическим иммунологическим анализатором «Alegria» характеризующимися высокой точностью и качеством проведения исследований.

Врач Сидорова Эльвира Руслановна, занимается проточной цитометрией. Фото: предоставлено КП

Методом проточной цитометрии мы оцениваем состояние иммунного статуса пациента, исследуем иммунологический фенотип опухолевых клеток при хронических онкогематологических заболеваниях, диагностируем гемобластозы.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Помимо рутинных биохимических тестов в нашей лаборатории, единственной в городе, проводятся исследования сыворотки крови и мочи на анализаторе капиллярного электрофореза «Капиллярис». Важнейшей функцией электрофореза белковых фракций является идентификация и мониторинг гаммапатий посредством обнаружения и количественной оценки специфических моноклональных белков, появление которых в сыворотке крови и моче может быть ассоциировано с такими патологическими состояниями как множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема, плазмоцитома, амилоидоз и др.

Якушева Ирина Николаевна, мед. лаб. техник высшей категории успешно справляется со своими обязанностями.

Исследования системы гемостаза проводятся на анализаторе «ACL TOP 700», Instrumentation Laboratory (США). Анализатор позволяет полностью автоматизировать процесс проведения исследования. Помимо рутинной коагулограммы мы исследуем факторы свертывания крови (V, VII, VIII, IX, XII), фактор Виллебранта, ингибиторы к VIII, IX факторам, гомоцистеин и др.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цитологическая лаборатория располагает возможностью определять на ранних стадиях наличие опухоли, диагностировать доброкачественные процессы, воспалительные поражения. На базе КДЛ больницы им. Н. А. Семашко установлено оборудование для проведения исследований методом жидкостной цитологии « BD SurePathTM Liquid-based Pap Test».

В подразделении выполняется –27 методик.

ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование методом ПЦР активно применяется для диагностики заболеваний, передающихся половым путем (ИППП), особенно скрытых или хронических инфекции.

Также с помощью ПЦР-диагностики мы исследуем вирусы.

Выявляем генетические полиморфизмы наследственной предрасположенности к заболеваниям, ассоциированным с:

- риском развития тромбофилии

- нарушениями фолатного цикла

Наша молекулярно-биологическая лаборатория принимает участие во Всероссийской программе «Право жить», организованной для оказания помощи больным хроническим миелолейкозом (далее-ХМЛ). Методы молекулярной диагностики становятся методами выбора для мониторинга эффективности лечения ХМЛ.

Кобалава Мери Вепхиаевна, врач высшей категории,занимается ПЦР-диагностикой

Основным методом диагностики COVID-19 является обнаружение РНК-вируса методом ПЦР. Мы успешно внедрили эту методику с быстрой выдачей результата в течение 6 часов.

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

На потоках поступления больных в приемные отделения стационара развернута экспресс-лаборатория с круглосуточной работой на автоматических анализаторах по 3 основным направлениям:

- общеклинические

- гематологические-коагулогические

- биохимические-иммунологические.

КДЛ участвует в федеральной системе внешней оценки качества исследований ФСВОК, а также в международной программе по контролю качества EQAS (США), имеет международные сертификаты качества по многим направлениям. Сертификаты являются гарантией качества и компетентности лаборатории, признанными на международном уровне.

Результаты исследований, поступают на сервер клиники. Сформирована база, включающая данные о 36 млн исследований, которые является уникальным материалом для последующей аналитической и исследовательской работы.

Сдавая анализы в областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, можно быть уверенным в качестве проведенных исследований. Точные результаты исследований - залог верно поставленного диагноза и эффективного лечения!

Контактная информация:

Адрес: 603126, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Родионова, 190

Телефон «горячей линии»: (831) 438-93-78 (с 8-00 до 18-00)

Сайт: https://semashko.nnov.ru/

E-mail: official@semashko.nnov.ru