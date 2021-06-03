Нижегородский фотограф занял второе место на всероссийском конкурсе «Самая красивая страна»

Никита Духник занимается фотографией уже более 13 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородский фотограф Никита Духник занял второе место на всероссийском фотоконкурсе «Самая красивая страна», который уже в седьмой раз проводит Русское географическое общество.

Высокой оценки был удостоен снимок, сделанный минувшей осенью под канатной дорогой – помните ту рожицу, застывшую в небольшом озерце волжской поймы? Она еще напомнила нижегородцам знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик».

Работа "Крик" заняла второе место в номинации "Россия с высоты птичьего полета". Фото: Никита Духник

«Я увидел фотографию этой рожицы в интернете, и решил снять ее для своего блога в Instagram. Снимок сделал с помощью дрона», - рассказал «Комсомолке» Никита Духник.

Никита отправлял на конкурс пять фотографий, но в финал прошел только «Крик». Кстати, ранее эта работа вошла в топ-100 лучших снимков с дрона международной премии 35awards.

Никита занимается фотографией более 13 лет, и последние три года снимает в том числе на квадрокоптер. Фотограф признается, что высокая оценка именно работы «Крик» стала для него неожиданностью.

«На самом деле бОльшие надежды я возлагал на другую работу, но она в финал не вышла», - пояснил молодой человек.

Фотография таинственной рожицы в замерзшей луже заняла второе место в номинации «Россия с высоты птичьего полета». Всего в конкурсе было десять номинаций и отельное соревнование для участников до 16 лет.

В этом году на фотоконкурс было прислано более 65 тысяч снимков из 18 стран. Победители в номинациях получат по 250 тысяч рублей, а призерам вручат дипломы Русского географического общества. Хоть Никита и не завоевал денежного приза, он по этому поводу не расстраивается.

«Я участвовал в конкурсе не ради денег, а просто для того, чтобы двигаться дальше. Ведь если ты первое место не занял – появляется азарт, хочется достигать новых высот», - сказал он.