«Озеро просит о помощи»: Нижегородцы разглядели в замерзшей воде картину Мунка «Крик»

Необычное озеро увидели нижегородцы под канатной дорогой. Фото: "Нижний Новгород без цензуры" - сообщество "Вконтакте"

Каких только чудес не бывает в природе! Так, нижегородцы со вчерашнего дня обсуждают в интернете фотографию озера, сделанного из кабинки канатной дороги. Фото размещено в группе «Нижний Новгород без цензуры» в «Вконтакте».

На снимке видно, что вода в небольшом озерце волжской поймы замерзла, и на льду образовалось нечто вроде кричащего лица. Четко видны очертания головы, глаза, открытый рот.

«Кажется, озеро под канатной дорогой просит о помощи», - шутят нижегородцы.

Кто-то предположил, что это послание инопланетян, а кому-то эта метаморфоза напомнила знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик». Определенно, сходство есть.

Та самая картина Мунка "Крик", написанная пастелью.

Но есть и такие, кто заявил, что «кричащее лицо» нарисовано в фотошопе и вообще всё это фейк. Однако сразу несколько человек подтвердили, что также видели это необычное озеро, проезжая над ним по канатной дороге.

«Я вчера тоже видела это лицо, когда по канатке ехала. Так что это не фотошоп», - написала Кристина Митюнина,

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