ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника». Фото: предоставлено КП

Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» (ОСП) охватывает собственными услугами не только население регионального центра, но и близлежащих территорий общей численностью порядка 1,3 млн жителей. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием и использует в своей деятельности последние достижения медицинской науки.

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» сегодня включает в себя двенадцать филиалов в региональной столице и городе области Кстово.

Стоматология — одна из наиболее перспективных отраслей, шагающая впереди всего здравоохранения. Существующие методики лечения и протезирования зубов за последние годы претерпели радикальные изменения, специалисты ОСП постоянно следят за новациями и регулярно повышают свою квалификацию.

Бесплатную терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь в Нижегородской ОСП оказывают взрослым и детям, в том числе ортодонтическое лечение детей и подростков до 18 лет без применения брекет-систем.

При оказании медицинской помощи в рамках ОМС пациентам предоставляется право выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участковому принципу, осуществляемому не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). Шагать в ногу со временем — значит внедрять в практику лечения современные методы лечения. Цифровая стоматология это уже не будущее. Цифровая стоматология уже сейчас является стандартом лечения и протезирования в повседневной практике.

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника». Фото: предоставлено КП

Специалисты поликлиники стабильно удерживают лидирующие позиции в области стоматологической имплантологии.

Большое внимание уделяется развитию детской стоматологии, открываются новые школьные стоматологические кабинеты.

Школьный стоматологический кабинет - это первое стоматологическое звено в рамках первичной медико-санитарной помощи. Школьный кабинет считается центром для оказания консультативной, диагностической и лечебной стоматологической помощи детям и подросткам, обучающимся в образовательных учреждениях.

Участие в лечебно-профилактической школьной программе способствует снижению распространенности и интенсивности кариеса зубов и его осложнений, вырабатывает у детей навыки регулярного посещения врача и личной заботы о здоровье полости рта. В работе школьного стоматологического кабинета осуществление профилактических видов деятельности должно быть ведущим направлением и составлять основной объем проводимых мероприятий. Приоритет профилактических мероприятий в структуре оказываемой стоматологической помощи позволяет повысить клиническую и экономическую эффективность Школьной стоматологической программы.

В настоящее время в Нижнем Новгороде работают 11 школьных стоматологических кабинетов. В планах - открытие еще 6 школьных стоматологических кабинетов.

Так, в сентябре 2019 года в Чебоксарах на Всероссийском чемпионате стоматологического мастерства «Детская стоматология» почетное второе место занял детский врач-стоматолог Автозаводского филиала №2 ГАУЗ НО «ОСП» Анастасия Осетрова.

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника». Фото: предоставлено КП

Симбиоз доступной цены и высокого качества медицинских услуг способствует значительному расширению аудитории пациентов.

Деятельность поликлиники ориентирована на предоставление услуг в рамках системы ОМС; услуги, не входящие в данную систему, осуществляются в платных кабинетах. Сегодня в Нижегородской поликлинике это услуги терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, ортодонтии.

Чтобы удерживать конкурентоспособное преимущество, мы и дальше планируем развивать платные услуги. Именно они помогают существенно укреплять материально-техническую базу, внедрять инновационные технологии.

Сайт: http://oblstomat.ru/