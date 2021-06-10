Врач-онколог Нижегородского областного клинического онкологического диспансера (ГБУЗ НО "НОКОД") Александр Егоров

Врач-онколог Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Александр Егоров. Фото: предоставлено КП

Врач-онколог Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Закончил Нижегородскую Государственную Медицинскую Академию в 2008 г. по специальности «Лечебное дело». С 2008 по 2010 г. проходил ординатуру по специальности «Онкология». С 2010 по 2013 гг. работал в должности онколога поликлиники ГБУЗ НО «НООД». С 2013 по 2015 гг. занимал должность заведующего поликлиникой ГБУЗ НО «НООД». С 2016 по 2019 гг. занимал должность хирурга-онколога в отделении Опухолей головы и шеи ГБУЗ НО «НОКОД». С 2019 г. по настоящее время работает онкологом в консультативной поликлинике ГБУЗ НО НОКОД.

Владеет:

- всеми видами диагностики опухолей кожи, мягких тканей, молочных желез, ЛОР-органов,

- эндоскопической диагностикой патологии полости рта, глотки, гортани,

- операционными техниками по патологии кожи, мягких тканей, молочных желез, опухолей головы и шеи.

Врач-онколог Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Александр Егоров. Фото: предоставлено КП

Александр Алексеевич – участник ежегодных всероссийских конгрессов, международных конференций, имеет благодарности от руководства онкодиспансера, грамоты министерства здравоохранения Нижегородской области. В 2021 г. прошел профессиональную подготовку по курсу «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В будущем планирует продолжать совершенствоваться в области онкологии и смежных специальностей.

Александр Алексеевич не только профессионал своего дела, но и очень внимательный и отзывчивый человек. К каждому пациенту он старается найти индивидуальный подход, поддержать, объяснить, что рак не приговор и жизнь продолжается.

Запись на прием ко врачу-онкологу по телефону call-центра (831) 282-00-01.