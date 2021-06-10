Врач ультразвуковой диагностики Мария Соколова

К.м.н.Соколова Мария Степановна, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по пренатальной УЗИ диагностике в Н.Новгороде. Фото: предоставлено КП

Соколова Мария Степановна - врач ультразвуковой диагностики высшей категории, эксперт по пренатальной ультразвуковой диагностики в Нижнем Новгороде, кандидат медицинских наук, член международного общества врачей ультразвуковой диагностики ISUOG, РАСУДМ, АСМП, «Школы медицины плода», Voluson Club, Protech Solution Ukrain, UZSCOL, Ultrasound Club.

Специализация врача: Ультразвуковая диагностика пороков развития плода, эхокардиоскопия плода в акушерстве и гинекологии.

Общий стаж врачебной деятельности более 30 лет, в том числе в ультразвуковой диагностике – более 25 лет.

Работая в начале 90-х гг прошлого века в медсанчасти «Горьковского автозавода», Мария Степановна Соколова одной из первых начала заниматься ультразвуковой диагностикой в акушерстве и гинекологии. В те времена — это было новое веяние в медицине, качество и значимость которого сразу завоевало авторитет у акушеров-гинекологов и оперирующих хирургов.

«Это было открытие в медицине. Мы стали видеть то, что раньше удавалось выявить только при хирургическом вмешательстве. А на УЗИ-аппарате все можно было рассмотреть, не повреждая кожных покровов. И тогда я поняла, что за ультразвуковой диагностикой большое будущее», — вспоминает Мария Степановна.

Стремление развивать это направление дало доктору возможность открыть в 2002 году собственный специализированный медицинский центр под названием «УльтраМед», в который и по сей день обращаются женщины с целью получения экспертной оценки здоровья будущего малыша. Особую популярность приобрела программа OSCAR – это комбинированный скрининг 1 триместра беременности, который позволяет всего за 2 ч узнать всё о состоянии плода на ранних сроках.

В 2009 году Мария Степановна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Пренатальная ультразвуковая диагностика предлежания сосудов». Год спустя она стала первым в Нижегородском регионе обладателем сертификата FMF (Международный Фонд Медицины Плода, Великобритания) с правом экспертной работы в ультразвуковой диагностике беременных.

Результатом успешной деятельности доктора и её команды стало награждение медицинского центра «УльтраМед» дипломом правительства Нижегородской области «За достижения в пренатальной диагностике» в 2011 году.

К.м.н.Соколова Мария Степановна, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по пренатальной УЗИ диагностике в Н.Новгороде. Фото: предоставлено КП

Соколова Мария Степановна награждена Орденом II степени «За вклад в пренатальную диагностику», а также является Лауреатом Нижегородской премии в области медицины «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела».

Несмотря на большой опыт работы и профессиональные достижения Соколова Мария Степановна по сей день регулярно проходит курсы и обучения от российских и иностранных экспертов, следит за последними достижениями в области ультразвуковой диагностики, а также за новинками ультразвукового оборудования мировых производителей.

«Я радуюсь каждому зачатию и вынашиванию ребёночка вместе с родителями. Я живу вместе с ними. Всё что я делаю, я делаю ради пациентов, которые доверяют мне свое здоровье и здоровье будущих детей! Уверена, что все врачи, которые занимаются пренатальной диагностикой, чувствуют то же самое», — говорит Мария Степановна.

К.м.н.Соколова Мария Степановна, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по пренатальной УЗИ диагностике в Н.Новгороде. Фото: предоставлено КП

Ультразвуковая диагностика плода играет огромную роль в акушерстве и гинекологии, ведь своевременно выявленные особенности функционального состояния плода или аномалии развития плода позволяют акушерам-гинекологам совместно с будущими родителями принимать верное решение относительно тактики ведения беременности.

Соколова Мария Степановна ведет прием в сети клиник «УльтраМед» в Нижнем Новгороде:

МЦ «УльтраМед», пр. Ильича, 23 А. Тел.: (831) 262-12-12

Центр медицины плода «УльтраМед», ул. Тверская, 3. Тел.: (831) 262-10-03

Сайт: http://ultramed-nn.ru/

Страничка доктора в инстаграм https://www.instagram.com/dr_sokolova_maria