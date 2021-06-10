Врач-невролог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района» Надежда Галимова. Фото: предоставлено КП

Галимова Надежда Евстафьевна работает в ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района» с 2011 года в должности врача - невролога. Общий стаж работы 37 лет.

Врач – это призвание. А врач детский невролог - это еще и большая ответствееность, так как работать приходиться не только с ребенком, но с его родителями, бабушками и дедушками.

Кроме того, работать приходится с подростками, которые часто требуют навыков работы психолога от врача.

Галимова Н.Е. - обладает всеми необходимыми профессиональными качествами: внимательность, ответственность, высокий интеллект, умение работать руками и головой, умение концентрации внимания на работе, постоянное самосовершенствование, сопереживание, решительность и хладнокровие. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещая научно-практические конференции в г.Н.Новгороде и других городах России.

Пользуется уважением коллег и родителей своих пациентов, легко находит общий язык с детьми всех возрастных групп.

Имеет высокие результаты по всем показателям в работе, что влечет пациентов именно к данному врачу на прием.

Любовь и признание своих пациентов и их родителей отражается в многочисленных отзывах.

Любит свое дело, свою работу.

Контактный блок:

Адрес: 603070 г. Нижний Новгород, ул. Есенина, дом 46

Телефон «горячей линии»: 8 (903) -044-11-07

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Сайт: http://mlpu19nn.ru/

E-mail: gdp19.nnov@mail.ru