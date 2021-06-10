ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района»

В составе поликлиники имеется 3 педиатрических отделения. Фото: предоставлено КП

В составе поликлиники имеется 3 педиатрических отделения, 2 отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Все лечебно-диагностические кабинеты полностью оснащены оборудованием в соответствие с Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Создание новой модели организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», одно из подразделений поликлиники разделено на блок условно больного и блок здорового ребенка.

В поликлинике имеются клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологический кабинет и другие кабинеты. Фото: предоставлено КП

Для обследования детей в поликлинике ведут прием узкие специалисты: детский отоларинголог, офтальмолог, невролог, хирург детский, детский травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, аллерголог – иммунолог, детский кардиолог, детский нефролог, детский гастроэнтеролог, дерматолог, детский эндокринолог, инфекционист, детский стоматолог, детский гинеколог, детский психиатр, врач по спортивной медицине, врач физиотерапевт, биолог.

Для обследования детей в поликлинике ведут прием узкие специалисты. Фото: предоставлено КП

В поликлинике имеются клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологический кабинет, кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет массажа.

Контактный блок:

Адрес: 603070 г. Нижний Новгород, ул. Есенина, дом 46

Телефон «горячей линии» 8 (903)-044-11-07

Соцсети: https://www.instagram.com/dgp.19/

Сайт: http://mlpu19nn.ru/

E-mail: gdp19.nnov@mail.ru