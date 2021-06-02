«Нашли тетрадь с записями суицидального характера»: Студентка медицинского колледжа покончила с собой в Нижнем Новгороде

Девушку нашли на самом верхнем этаже новостройки. Фото: 2GIS

Жуткую картину обнаружили жители дома №10 по улице Радио в Ленинском районе Нижнего Новгорода, выйдя из своих квартир вечером 29 мая 2021 года. На лестничной площадке 17-го, самого верхнего этажа, они увидели тело молодой девушки.

- По предварительным данным, студентка второго курса Нижегородского медицинского колледжа покончила с собой. В доме, где ее нашли, девушка снимала квартиру, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, с места происшествия были изъяты женская сумка, паспорт и мобильный телефон. Кроме того, внимание стражей порядка привлекла тетрадь, в которой были обнаружены записи суицидального характера.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» писала о 16-летнем школьнике, который напугал одноклассников обещаниями устроить стрельбу, как в Казани. Парень угрожал принести в школу отцовское ружье. Впрочем, как выяснилось позднее, никакого оружия в семье нет.