«Я ненавижу всех людей»: 16-летний подросток в Нижнем Новгороде рассказывал о планах устроить стрельбу в школе

16-летний подросток в Нижнем Новгороде рассказывал о планах устроить стрельбу в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не на шутку на днях напугал одноклассников 16-летний подросток в Нижнем Новгороде. Во время перемены между уроками он начал сыпать откровенными признаниями, от которых те пришли в ужас.

- Я ненавижу людей, - заявил он школьникам. – У меня отец – охотник. У него есть ружье. Я в понедельник его принесу и устрою здесь такую же стрельбу, как в Казани.

Напомним, утром 11 мая в Казани в школу №175 на улице Файзи зашел молодой человек. Он был вооружен ружьем. Ранив вахтера, 19-летний Ильназ Галявиев прошел внутрь и принялся палить по детям и учителям. В результате, погибли две учительницы и семеро детей. Еще 18 школьников и двое взрослых оказались в больнице.

К счастью, в Нижнем Новгороде удалось избежать повторения казанской трагедии. Как только подросток заявил о своих планах, работники школы обратились в полицию. После чего к юноше нагрянули сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

- Его опросили в присутствии отца и психолога, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он заявил, что действительно говорил о подобных планах. Однако все это было не более чем шуткой, чтобы привлечь к себе внимание. Мы тщательно изучили его сотовый телефон – он действительно искал информацию о казанском инциденте. Но ничего запрещенного там не было – ни поддержки опасных движений, ни призывов к расправе над одноклассниками. Более того, в ходе проверки выяснилось, что на его отца не зарегистрировано никакого оружия.

То, что школьник способен на преступление, никто не подозревал. Тем более, что никаких особых проблем с ним не было – он даже на внутришкольном учете не стоял.

- Это спокойный уравновешенный мальчик, немного замкнутый, - описывают его учителя. – В школе учится, в основном, на «4» и «3». Каких-то любимых предметов у него нет. Он – не душа компании, но и от коллектива не отбивался. Бывал с одноклассниками на спектакля, выставках – на травлю не жаловался.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

- По закону, подобные "шутки" попадают под ту же статью, что и сообщения о лже-минировании - "Заведомо ложное сообщение об опасности", - поясняет юрист Виктор Гусев. - За это грозит штраф или арест на срок до шести месяцев.