Вода в нижегородских водоемах прогреется к середине июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот наконец-то и наступило долгожданное лето. Впереди целых три месяца солнца, тепла, поездок за город, пикников и отдыха на берегу водоемов. Но получится ли вдоволь позагорать и накупаться – не подведет ли небесная канцелярия? Весна выдалась затяжной и наступила поздно, зато середина мая побила все рекорды по жаре. А вот каким будет лето 2021 в Нижнем Новгороде, рассказали синоптики.

Согласно долгосрочным прогнозам центра «Фобос», лето в этом году будет теплым и немного засушливым – таким, каким оно и должно быть в средней полосе России. Что касается средней температуры за все лето, то ожидается лишь незначительное превышение многолетних показателей – на 0,5-1,5 градуса. Осадков выпадет на 10-20% меньше нормы.

Июнь. Хоть начало июня и встретило нас прохладной погодой, уже к концу этой недели потеплеет до +23….+24. Дальше – больше. Во второй декаде месяца дневная температура будет колебаться в пределах +20…+25 градусов, а в третьей декаде станет еще жарче и будет больше солнечных дней. К середине июня вода в реках и озерах Нижегородской области прогреется до +18…+20 градусов и станет комфортной для полноценного начала купального сезона. В середине месяца дожди будут нередким явлением, но все в пределах нормы, а вот последняя декада июня станет несколько засушливой.

Июль. Второй месяц лета также порадует нижегородцев теплом: температурные значения ожидаются на 0,5 градуса выше нормы (норма ночью +12,3 градуса, днём +22,1 градуса). Традиционно июль считается месяцем высокой грозовой активности, благодаря чему количество осадков может превысить норму на 20%. Самые теплые дни ожидаются в середине и в конце месяца. Дневная температура в этот период традиционно колеблется в пределах 22-28 градусов.

Август. Среднемесячная температура в последний летний месяц ожидается также на 0,5-1 градус выше нормы, количество осадков также соответствует средним многолетним значениям. На сегодняшний день синоптики говорят, что каких-либо экстремальных погодных сценариев летом 2021 в Нижнем Новгороде не ожидается.

«Однако без локальных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогноза, конечно же, не обойдется. Напомним, что оправдываемость прогноза на сезон составляет 60-70%», - подчеркнули в центре «Фобос».

Ранее «Комсомолка» публиковала список официальных пляжей, которые будут работать в Нижнем Новгороде летом 2021 года.