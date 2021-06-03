Прилёг отдохнуть: Трактор свалился с Волжского откоса в Нижнем Новгороде 2 июня Фото: СОЦСЕТИ

Вчера, 2 июня, по нижегородским группам в соцсетях разлетелись фотографии, вызвавшие неоднозначную реакцию у жителей Приволжской столицы. Кто-то нашёл в этом повод для переживаний, кто-то – шанс блеснуть искромётным юмором. А повод был такой: с Волжского откоса, который спускается от Верхне-Волжской набережной к Георгиевскому съезду, свалился трактор. Какое-то время он так и лежал на боку, став объектом съёмки прохожих и проезжавших мимо. Этими фото очевидцы активно делились в сети.

По помятой траве видно, как катился трактор. Фото: СОЦСЕТИ

– На откосе трактор немного устал. Судя по картинке – кувыркался сверху, – так описали эти кадры в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" ВКонтакте.

Комментаторы разразились волной шуток и подколов, но некоторые всё же выразили беспокойство за состояние водителя:

– Надеюсь, с водителем всё в порядке, – написала девушка.

К сожалению, о его состоянии официальные ведомства не сообщают.

Комментаторы переживают за здоровье водителя. Фото: СОЦСЕТИ

– Кажется, трактору поплохело. Лежит, бедненький, – в том же стиле обозначили событие в группе "Регион-52 | Нижний Новгород".

Под этой публикацией пользователь Алексей Лисин справедливо заметил:

– Водитель, походу, попал! Жалко! Заставляют: давай как-нибудь аккуратно! А потом – сам виноват...

Какое-то время он так и лежал на боку. Фото: СОЦСЕТИ

И, конечно, не обошлось без воспоминаний о похожем случае в середине декабря 2020. "Пункт назначения по-нижегородски" – назвали этот инцидент тогда.

Мы рассказывали, что со склона у нижегородского кремля, на Зеленском съезде, 12 декабря свалился ковш. Он просто оторвался от экскаватора и полетел вниз, угодив на оживлённую трассу. В тот момент чудом обошлось без жертв и ДТП: ковш проскочил между автомобилями.

Видео инцидента с ковшом Вы можете посмотреть в нашем материале: "Пункт назначения по-нижегородски": Ковш оторвался от экскаватора и с высоты упал на оживлённую трассу возле кремля

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