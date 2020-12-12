«Пункт назначения по-нижегородски»: Ковш оторвался от экскаватора и с высоты упал на оживленную трассу возле кремля

Нижегородские водители чудом уцелели от летящего на них ковша. Фото: скриншот из видео

Сегодня на Зеленском съезде нижегородские водители чудом уцелели от летящего на них ковша экскаватора. Видео с падением поделился очевидец в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

Во время работ по благоустройству прилежащей к Кремлю территории что-то пошло не так и техника буквально развалилась на глазах. На заснятых кадрах видно, как спецоборудование буквально за одно мгновение слетает с дорожно-строительной техники и кубарем катится вниз, падая прямо на дорогу.

Судя по видео ковш, к счастью, не задевает ни один из автомобилей, проскакивая в каких-то метрах от них.

От внимания общественности этот инцидент, естественно, не ускользает, а в комментариях к посту загораются обсуждения.

- Пункт назначения по-нижегородски, - пишет Павел Михайлов.

- Хорошо что экскаватор не скатился, - подмечает Андрей Князев.

- Просто чудо, что никого не накрыло. Так едешь себе, смотришь прямо, а тут сверху чык-чырык, - делится мнением Олеся Александрова.

- Всякое бывает это же техника и рабочие моменты, - пишет другой нижегородец Алексей Курепкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!