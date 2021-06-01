День города 2021 отпраздновали в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В этом году празднование Дня города Дзержинска прошло на семи открытых городских площадках. Всего в мероприятиях были задействованы более 30 организаторов и почти 1200 участников.

«Я был на многих площадках и отметил хорошую организацию и оперативность. С началом ливня все, что было возможно, переместили в помещения. Артисты, волонтеры, службы охраны порядка все сработали слаженно и профессионально. Хочу поблагодарить всех сотрудников департамента культуры, директора ДКХ Евгения Кобылянского и вообще всех, кто подарил нам праздник. И, конечно, тех представителей трудовых коллективов, которые вышли в колоннах на парад. Вас было мало, эпидемиологические нормы должны соблюдаться. Но вы все достойно представили свои коллективы!» - поделился глава города Иван Носков на своей странице в социальной сети.

День города 2021 отпраздновали в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Праздничные мероприятия прошли в трех городских парках, на Окской набережной, на лугу около «Ранчо 636», на бульваре Мира и на площади Дзержинского. День города 2021 – это пять фестивалей, выставки, показательные выступления, флешмобы, спортивные и творческие мастер-классы, ярмарки и концертные программы. Финальным мероприятием праздника стал концерт известных артистов солиста группы «Челси» Арсения Бородина и солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой, исполнившей не только хиты женской поп-группы, но и собственные музыкальные композиции. Затем на сцену поднялся певец Денис Клявер с песнями «Тебя удача найдет», «Необыкновенная», «Когда ты станешь большим», «День рождения» и многими другими. Финальным аккордом стало выступление основателя и лидера рок-группы «Чиж & Co» и нашего земляка Сергея Чигракова и, конечно, праздничный салют в 588 залпов.

День города 2021 отпраздновали в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Среди партнеров праздничных мероприятий компания «Окапол» в лице директора Дмитрия Огородцева, загородный комплекс «Ранчо 636», ООО ЧОО «Корунд-1», «Факел», «Дзержинские охранные системы», «Застава», «Комбат» и «Дельта-ТС», ООО ЧОП «Орион» и «Хим Про Охрана», ООО ОО «Кольчуга», «Аргос» и ООО ОП «Кондор-2».

На протяжении всего концерта в группе администрации города работала прямая трансляция, которую на сегодняшний день посмотрели более 108 тысяч человек.