Огромный водоворот образовался в центре Дзержинска после ливня.

Зловещую картину наблюдали на днях жители Дзержинска в минувшую субботу в самом центре города. На улице перед Дворцом культуры химиков, которая после дождя больше напоминала реку или озеро, образовалась огромная воронка, куда стремительно уходила вода. Местные жители оказались творческими людьми: сняли все это на видео, наложили подходящую музыку – тему «Воланда» из сериала «Мастер и Маргарита» - и выложили в сеть. Эпичное видео посмотрели уже около миллиона человек.

Многие даже не поверили, что это правда – подумали, что монтаж. Действительно, выглядит как кадры из фильма-катастрофы. Однако, как оказалось, водоворот действительно имел место.

Как пояснили в местной администрации, вода на видео уходит в приёмный колодец ливневой канализации.

«Благодаря работе ливневой канализации в городе удалось избежать серьезных подтоплений. На проблемных участках дополнительно были задействованы коммунальные службы для оперативной откачки воды. В случае обнаружения неисправностей ливневой канализации вы можете обращаться к оперативном дежурного по номеру 112», - прокомментировали в мэрии Дзержинска.

Напомним, после сильного дождя Дзержинск стал больше напоминать Венецию. Местные жители даже шутили, что пора открывать в городе прокат гондол.