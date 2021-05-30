«Можно открывать прокат гондол»: Дзержинск превратился в Венецию после сильного дождя

Наводнение в дзержинском парке культуры и отдыха. Фото: Плохие новости Дзержинск.

В минувшую субботу, 29 мая, Дзержинск отмечал день города. По этому случаю был организован концерт известных исполнителей, который завершился праздничным салютом. Однако вот с погодой дзержинцам не очень повезло. Из-за дождей, которые шли в последние пару дней, город затопило, отчего он местами стал больше походить на Венецию.

Фотографии дзержинского потопа буквально заполонили соцсети. Фото: Плохие новости Дзержинск.

Жители города в соцсетях активно делятся впечатлениями от прошедшего праздника, а также снимками наводнения. Кто-то из автомобилистов застрял посреди бескрайнего «моря», пешеходам пришлось брести чуть ли не по колено в воде – фотографии потопа буквально заполонили все местные интернет-паблики.

Страдали не только пешеходы, но и автомобилисты. Фото: Татьяна Луконина

«Шикарно! Ещё пару ливней, и можно в плавках выходить», - шутят одни.

Пешеходам пришлось идти чуть ли не по колено в воде. Фото: Плохие новости Дзержинск.

«По всему городу надо ставить прокат гондол. После дождя хорошая выручка будет городу», - подкидывают бизнес-идеи другие.

Затопленными оказались как центральные улицы, так и дворы. Фото: Подслушано Дзержинск

В тех же пабликах люди делились своими находками: после ливня в разных частях города было найдено с десяток автомобильных номеров. Благодаря публикациям в интернете большинство из них уже нашли своих владельцев.