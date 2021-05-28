Выпуск бытовых озонаторов стартовал на АПЗ

Бытовой озонатор – это новый прибор гражданской тематики. Проект по его созданию стартовал в феврале Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Десять макетных образцов бытовых озонаторов стали результатом работы первой проектной группы отдела главного конструктора по спецпродукции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Напомним, что АПЗ имеет опыт выпуска озонаторов – но не бытового, а медицинского назначения. С 1995 года на предприятии изготавливается аппарат озонотерапии с низкой концентрацией и детектором озона АОТ-Н-01-Арз. Сборка идет в цехе №55 по 15 штук в месяц.

Бытовой озонатор – это новый прибор гражданской тематики. Проект по его созданию стартовал в феврале.

– Тогда в ОГК СП прошла реструктуризация, и важно было показать, что конструкторы готовы оперативно реагировать на задания руководства и разрабатывать новые изделия, – говорит заместитель главного конструктора по спецпродукции по системам управления Алексей Марчан. – Так, из числа наших конструкторов и электроников была сформирована группа, на конкурсной основе выбран руководитель – инженер-электроник 1 категории Дмитрий Чунаев.

Разработка схемы, проектирование и разводка печатной платы, поиск подходящей радиоэлементной базы, конструирование корпуса, ведение техдокументации, составление программы испытаний… Каждый в проектной группе выполнял свою функцию, но при этом все были взаимозаменяемыми.

Корпуса озонаторов выращены на 3D-принтере, выполнены в двух видах печати. Готовые образцы работают от электросети, имеют два режима работы – постоянный и циклический (полчаса – активный режим, час – спящий).

Сейчас команда работает над уменьшением габаритов прибора и поиском отечественных поставщиков элементной базы.

– После испытания озонатора на надежность, безотказность и безопасность, проведения, если потребуется, доводочных работ сделаем пресс-форму для корпусов, которые будут изготавливаться в цехе №31, и, надеюсь, запустим прибор в серию, – подытожил Алексей Марчан.