Заведующая аритмологическим центром ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» Ольга Ненастьева

Заведующая аритмологическим центром, врач функциональной диагностики, врач-кардиолог ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» Ольга Ненастьева. Фото: предоставлено КП

На базе ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» организован аритмологический центр с целью оказания консультативной помощи пациентам со сложными нарушениями ритма и проводимости. Основным направлением работы аритмологического центра ГБУЗ НО «НОКБ им. Семашко» является диагностика и лечение аритмий. Ведется амбулаторный прием врача аритмолога-кардиолога, который проводит обследование, рекомендует лечение, организует динамическое наблюдение при различных нарушениях ритма сердца, а именно: при фибрилляции и трепетании предсердий, пароксизмальных тахикардиях, различных нарушениях проводимости.

Если Вы наблюдаете у себя перебои в работе сердца, приступы сердцебиений, предобморочные состояния, то Вам необходима консультация врача аритмологического центра. Нарушения ритма сердца могут быть совершенно безопасными и серьезно угрожающими здоровью пациента. Своевременная диагностика и правильное лечение в ряде случаев- это вопрос жизни.

Проведение чреспищеводной кардиостимуляции. Фото: предоставлено КП

Ненастьева О. К., заведующая аритмологическим центром, врач функциональной диагностики, врач-кардиолог.

Имеет сертификаты по кардиологии, функциональной диагностике, прошла специализацию по проведению чреспищеводной кардиостимуляции в НМИЦССХ им. Бакулева А.Н. в 1997 году. Врач высшей категории. Ведет консультативный прием больных в поликлинике. Основной контингент – больные со сложными нарушениями ритма и проводимости, синкопальными (обморочными) состояниями неясной этиологии.

Проводит диагностическую чреспищеводную кардиостимуляцию пациентам при наличии показаний , если на основании ЭКГ не удается уточнить диагноз или клиническую значимость аритмии. Направляет больных для хирургической коррекции аритмии – имплантацию кардиостимулятора, кардиовертера–дефибриллятора, проведение радиочастотной аблации, ресинхронизирующей терапии.

Проводит лечебную чреспищеводную кардиостимуляцию для планового или экстренного восстановления ритма больным с пароксизмами трепетания предсердий, пароксизмами реципрокных тахикардий.

За год проводит около 300 чреспищеводных кардиостимуляций. За 20 лет работы провела более 4000 электрофизиологических исследований сердца.

В аритмологическом центре проводится холтеровское кардиомониторирование, в том числе и многосуточное. В стандарт диагностических исследований входит ЭХО-кардиоскопия, тредмил-тест- исследование работы сердца на фоне физической нагрузки.

Осваиваются и внедряются в практику новые методики, вызывающие интерес клиницистов, в частности, освоена опция Вазотенз суточного мониторирования артериального давления БиПиЛаб Комби производства ООО «Петр Телегин» (г. Нижний Новгород) по выявлению жесткости сосудов, скорости распространения пульсовой волны, факторов риска сердечно сосудистых осложнений. Определяется сосудистый возраст пациента, повышающий приверженность пациентов к лечебным мероприятиям. Освоена опция актиграфии, позволяющая определить положение тела пациента в любой момент времени при исследовании, что важно в диагностики синкопальных состояний.

Ненастьева О.К. регулярно выступает с докладами по новинкам в функциональной диагностике на межбольничных конференциях.

Диагностика и лечение аритмий является одной из наиболее быстро развивающихся областей кардиологии благодаря достижениям интервенционной аритмологии. Тем не менее, в реальной жизни большинство больных с нарушениями ритма сердца продолжают лечиться с помощью медикаментозных антиаритмических препаратов. Это связано с явным недостатком кардиохирургических центров, высокой стоимостью процедур. Кроме того, не все нарушения ритма сердца могут быть излечены посредством методов «интертвенционной аритмологии». Очень часто пациенты, перенеся сложное вмешательство на сердце, остаются без квалифицированной консультативной поддержки. Особенно это относится к жителям сельской местности, где трудно найти специалиста - кардиолога, тем более аритмолога. Учитывая важность динамического наблюдения за пациентами с аритмиями, коррекции проводимой медикаментозной терапии в аритмологическом центре используются достижения телемедицины.

Основные функции (экран, обработка ЭКГ, передача ЭКГ на сервер) выполняет телефон. Фото: предоставлено КП

В план по развитию входит освоение миниатюрных профессиональных приборов «Миокард – Смарт», работающих в паре с телефоном и позволяющих регистрировать ЭКГ. Приборы выпускает предприятие ООО «НИМП ЕСН» г. Саров. Предназначены для личного пользования больными с аритмиями. Прибор рекомендуется носить с собой и использовать в любых условиях. Отличительные особенности : высокое качество ЭКГ, передача по цифровому каналу связи, компьютерный анализ ЭКГ 99,99% достоверности, рекомендации по тактике ведения. Имеется наличие средства защиты переданных ЭКГ путем шифрации VPN и сопровождение ЭКГ-электронными подписями.

Ненастьева О.К. участвовала в развитии проекта по дистанционной ЭКГ. Выступала с докладом «Интернет - технологии в работе врача аритмологического центра» на конгрессе «КАРДИОСТИМ». Участвовала в конгрессе «КАРДИОСТИМ» в Санкт-Петербурге.

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