Медицинский центр «УльтраМед» в Дзержинске. Фото: предоставлено КП
Медицинский центр «УльтраМед» в городе Дзержинск — это территория здоровья для всей семьи!
В состав медицинского центра входят взрослое и детское отделения, стоматология, отделения рентгенологической диагностики и профпатологии. Клиника оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием, а ее штат укомплектован квалифицированным персоналом. Кабинеты УЗИ оснащены ультразвуковыми сканерами экспертного класса от лучших мировых производителей General Electric и Philips.
Дзержинский медицинский центр «УльтраМед» — это диагностика и лечение заболеваний более чем по 40 направлениям в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами:
- терапия,
- гинекология,
- гастроэнтерология,
- кардиология
- ультразвуковая диагностика,
- рентгенография,
- функциональная диагностика
- генетика,
- неврология,
- дерматовенерология,
- оториноларингология,
- урология,
- хирургия,
- стоматология для всей семьи.
На базе клиники располагается клинико-диагностическая лаборатория, которая выполняет более 1000 наименований исследований.
Одно из приоритетных направлений нашего медицинского центра - акушерство и гинекология.
Использование современных и эффективных методов диагностики, высокая квалификация и доброжелательная атмосфера превратят Ваш визит к гинекологу из необходимости в обязательный позитивный ритуал заботы о собственном здоровье.
С особым трепетом мы относимся к будущим мамам. Любому из наших специалистов Вы смело можете доверить свою беременность, каждый из них ответственный и максимально настроенный на пациента врач.
Детское отделение УльтраМед в Дзержинске. Фото: предоставлено КП
Мы создали клинику такой, в которую хотели бы водить своих собственных детей!
Поэтому мы разработали специальные патронажные программы, которые позволяют наблюдать за здоровьем ребенка: профессиональная забота опытных врачей с первых дней жизни.
- Наши врачи рекомендуют только те методы лечения, диагностики и профилактики, которые доказали свою эффективность и безопасность.
- Развлекаем детей в клинике и на приеме, чтобы общение с врачами было для них приятным.
- Все специалисты в одном месте. Все наши врачи настоящие профессионалы с большим опытом работы.
Заботясь о наших пациентах, мы предусмотрели все условия для комфортного пребывания в клинике: медицинский центр имеет собственную парковку, два изолированных входа во взрослое и детское отделения, а также крытую парковку для детских колясок.
Контактная информация:
Адрес: Дзержинск, пр. Дзержинского, 6А Тел. (831) 262-12-19
Сайт: ultramed-dzr.ru
E-mail: dmc@ultramed-nn.ru
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