Медицинский центр «УльтраМед» в Дзержинске. Фото: предоставлено КП

Медицинский центр «УльтраМед» в городе Дзержинск — это территория здоровья для всей семьи!

В состав медицинского центра входят взрослое и детское отделения, стоматология, отделения рентгенологической диагностики и профпатологии. Клиника оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием, а ее штат укомплектован квалифицированным персоналом. Кабинеты УЗИ оснащены ультразвуковыми сканерами экспертного класса от лучших мировых производителей General Electric и Philips.

Дзержинский медицинский центр «УльтраМед» — это диагностика и лечение заболеваний более чем по 40 направлениям в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами:

- терапия,

- гинекология,

- гастроэнтерология,

- кардиология

- ультразвуковая диагностика,

- рентгенография,

- функциональная диагностика

- генетика,

- неврология,

- дерматовенерология,

- оториноларингология,

- урология,

- хирургия,

- стоматология для всей семьи.

На базе клиники располагается клинико-диагностическая лаборатория, которая выполняет более 1000 наименований исследований.

Одно из приоритетных направлений нашего медицинского центра - акушерство и гинекология.

Использование современных и эффективных методов диагностики, высокая квалификация и доброжелательная атмосфера превратят Ваш визит к гинекологу из необходимости в обязательный позитивный ритуал заботы о собственном здоровье.

С особым трепетом мы относимся к будущим мамам. Любому из наших специалистов Вы смело можете доверить свою беременность, каждый из них ответственный и максимально настроенный на пациента врач.

Детское отделение УльтраМед в Дзержинске. Фото: предоставлено КП

Мы создали клинику такой, в которую хотели бы водить своих собственных детей!

Поэтому мы разработали специальные патронажные программы, которые позволяют наблюдать за здоровьем ребенка: профессиональная забота опытных врачей с первых дней жизни.

- Наши врачи рекомендуют только те методы лечения, диагностики и профилактики, которые доказали свою эффективность и безопасность.

- Развлекаем детей в клинике и на приеме, чтобы общение с врачами было для них приятным.

- Все специалисты в одном месте. Все наши врачи настоящие профессионалы с большим опытом работы.

Заботясь о наших пациентах, мы предусмотрели все условия для комфортного пребывания в клинике: медицинский центр имеет собственную парковку, два изолированных входа во взрослое и детское отделения, а также крытую парковку для детских колясок.

Контактная информация:

Адрес: Дзержинск, пр. Дзержинского, 6А Тел. (831) 262-12-19

Сайт: ultramed-dzr.ru

E-mail: dmc@ultramed-nn.ru

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