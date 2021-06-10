Трудовые будни врачей оториноларингологической клиники. Фото: предоставлено КП

Клиника оториноларингологии ГБУЗ НО «НОКБ Н.А. Семашко» является ведущей профильной клиникой в регионе.

В ней сосредоточен кадровый научный и врачебный потенциал Нижегородской области. Здесь работают сотрудники кафедры ЛОР - болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», главные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области и Приволжского федерального округа.

Традиции нижегородской оториноларингологической школы, российские и мировые практические и научные достижения используются как основа в работе клиники. Придерживаясь современных стандартов и клинических протоколов диагностики, лечения ,технического оснащения, участвуя в передовых научных разработках, активно развивая сотрудничество в междисциплинарной области, коллектив клиники осуществляет оказание экстренной и плановой специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Н.Новгорода и районов области.

Трудовые будни врачей оториноларингологической клиники. Фото: предоставлено КП

Основными направлениями нашей практической деятельности являются следующие.

Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух: метод функционального малоинвазивного хирургического лечения патологии носа и пазух с применением современного операционного эндоскопического оборудования, который позволяет пациенту получить качественную медицинскую помощь, максимально восстановить носовое дыхание, уменьшить сроки нетрудоспособности и пребывания в стационаре.

В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) проводятся эндоскопические операции при новообразованиях пазух носа и основания черепа, доброкачественных новообразованиях гортани, выполняются слухоулучшающие операции.

Хирургическое лечение хронических рубцовых/паралитических стенозов гортани с применением высокоэнергетического лазера, а также стентирование гортани/ларингопластика при ее рубцовом сужении. Выполняются операции при злокачественных новообразованиях пазух носа и гортани на ранних стадиях.

Мы принимаем на лечение пациентов с диагнозом острый и хронический отит, наружный отит, отосклероз, тимпаносклероз, сенсоневральная тугоухость, заболевания носа и околоносовых пазух: искривление носовой перегородки, полипозный синусит, острый и хронический ринит и синусит, кисты и инородные тела пазух носа. Заболевания глотки и гортани: хронический тонзиллит, острый и хронический ларингит, опухоли глотки и гортани и многие другие заболевания.

В отделениях нашей клиники производится весь современный спектр микрохирургических операций на ухе, сохраняющих орган и улучшающих слух, санирующие операции любой степени сложности, операции при новообразованиях височной кости и латерального основания черепа.

Производится лечение всех видов нарушения голосообразования, нарушения носового дыхания, в том числе эндоскопические операции под местной анестезией и под наркозом.

Оказывается помощь пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями ЛОР- органов.

Специалисты оториноларингологической клиники занимаются не только оказанием практической медицинской помощи, но и научной работой.

Основные направления научной деятельности: эндоскопическая хирургия при воспалительных процессах и новообразованиях околоносовых пазух, иммунологические и физико-биологические механизмы воспалительной патологии верхних дыхательных путей.

В клинике проводится постоянная работа над улучшением сервисных условий пребывания больных в стационаре, оборудование палат повышенной комфортности.

Контактная информация:

Адрес: 603126, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Родионова, 190

Телефон «горячей линии»: (831) 438-93-78 (с 8-00 до 18-00)

Сайт: https://semashko.nnov.ru/

E-mail: official@semashko.nnov.ru