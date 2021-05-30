«Хочу, чтобы чувство любви было доступно всем»: Давид Мелик-Гусейнов в свой день рождения попросил вместо подарков сделать пожертвование детскому дому

Давиду Мелику-Гусейнову исполнилось 43 года. Фото: Инстаграм

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов празднует 43-летие 30 мая. Однако сам именинник попросил в этот праздничный день вместо подарков сделать пожертвование арзамасскому детскому дому. Об этом он написал большой пост в Instagram.

«Я буду очень признателен каждому, если в день моего рождения знаки внимания в мой адрес будут обращены в реальную помощь детям. Хочу, чтобы это чувство любви было доступно всем. И даже тем, кто порой в силу несправедливости своей судьбы не может сделать себя счастливым сам. Поэтому я прошу сделать небольшое чудо. Любовь не купишь. Но можно купить красивую посуду и полезные игрушки, новые методики и внезапные приятные путешествия. Как и в прошлом году, буду очень рад, если особенным детям станет лучше», - написал Давид Мелик-Гусейнов. Для всех желающих он также опубликовал реквизиты государственного бюджетного учреждения "Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк".

Министр рассказал об основных этапах в своей жизни: в 25 лет поставил цель иметь жилье и машину, в 30 – «нырнуть поглубже в океан знаний». Сегодня же, по его словам, жизненный приоритет в делах, приносящих пользу людям.

«Важно успеть научиться радоваться простым вещам. Ждать, когда все будет идеально и размеренно - бессмысленно. Привыкаю и осознаю новые обстоятельства. Улыбаюсь себе двадцатилетнему. Пока ещё не «динозавр», вроде», - пошутил Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из нижегородского детского дома.