Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из нижегородского детдома

Давид Мелик-Гусейнов взял ребенка из нижегородского детдома.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из детского дома. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы одной из подписчиц.

- Когда будет проведен открытый конкурс на замещение вакансии главы нашего минздрава? – поинтересовалась одна из подписчиц. – Долго еще эту должность будет занимать человек без профильного образования?

В ответ губернатор Нижегородской области заступился за министра здравоохранения Давида Мелика-Гусейнова.

- Этот человек без медицинского образования посетил по несколько раз все красные зоны и практически все больницы в регионе, - напомнил Глеб Никитин. – Человек, который душой болеет за каждого пациента, врача и медработника. Парень, который усыновил нижегородского ребенка. Одного. Но дал ему семью. А вы усыновили? И для точности, у Давида есть профильное образование. Организация здравоохранения.