Со страшными ожогами в реанимации: 13-летнего подростка, забравшегося на крышу поезда, ударило током

13-летнего подростка, забравшегося на крышу поезда, ударило током. Фото: Никита ПОЛЬКО

13-летнего подростка в Нижегородской области ударило током, когда он забрался на крышу грузового поезда. После полученных травм он попал в реанимацию.

- Установлено, что около 19:30 подросток на железнодорожной станции Кустовая подросток взобрался на крышу поезда, - сообщили "Комсомолке" в Приволжском следственном управлении на транспорте. - . – Там он получил поражение электрическим током. Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка.

Сейчас ребенок с сильнейшими ожогами находится в реанимации. Ему оказывают помощь.

- Пациент находится в реанимации, - рассказал ректор ПИМУ, Ожогового центра Университетской клиники ПИМУ Николай Карякин. - У него 50% ожогов тела, состояние тяжелое, но дышит сам и находится в сознании.

Напомним, всего четыре дня назад похожий случай уже был в Нижнем Новгороде. Тогда 17-летний подросток пытался сделать селфи и для этого тоже забрался на крышу поезда.

- По предварительным данным, вечером 23 мая на улице Электровозная в Нижнем Новгороде подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. – Там он получил сильный удар электрическим током, после чего с обширными ожогами был доставлен в реанимационное отделение.