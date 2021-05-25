«Пытался сделать селфи»: Подросток получил страшные ожоги, забравшись на электричку в Нижнем Новгороде

Подросток получил страшные ожоги, забравшись на электричку в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история произошла на днях в Нижнем Новгороде – здесь 17-летний подросток получил страшные ожоги, забравшись на электричку. После удара током он был доставлен в реанимационное отделение Ожогового центра ПИМУ.

- По предварительным данным, вечером 23 мая на улице Электровозная в Нижнем Новгороде подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. – Там он получил сильный удар электрическим током, после чего с обширными ожогами был доставлен в реанимационное отделение.

Как рассказали в ведомстве, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Тем временем медики продолжают бороться за здоровье пострадавшего подростка.

- Подросток находится в Ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ, - рассказали «Комсомолке» в региональном Минздраве. – У него обожжено больше 50% тела. Все необходимое лечение он сейчас получает. В Нижегородской области это первый подобный случай в этом году.