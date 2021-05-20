Аномальная жара в Нижегородской области побила температурный рекорд

Столбики термометров поднимались до +34 градусов. Фото: Светлана Макеева

Небывалая жара стоит всю последнюю неделю в Нижегородской области: столбики термометров местами показывают +30…+34 градуса. Природа будто бы наверстывает упущенное, отдуваясь за позднюю весну. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», среднесуточная температура воздуха в минувшие дни превышала климатическую норму на 8-12 градусов.

«По данным большинства метеорологических станций, были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха днем 13 и 15 мая местами, с 17 по 19 мая – в большинстве районов управления. Предыдущие рекорды в эти дни принадлежали 1955, 1957, 1977, 1979, 1980, 1984, 1995, 2010, 2013, 2019 и 2020 годам», - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

По словам специалиста, аномальная жара в Нижегородской области обусловлена гребнем обширного антициклона с центром над Казахстаном, по периферии которого на Русскую равнину выносится сухой и прогретый воздуха заволжских степей.

Из-за жаркой сухой погоды на территории Нижнего Новгорода был установлен пятый класс пожарной опасности лесов и торфяников. Однако к концу рабочей недели жара сменится прохладой.

«К территории Нижегородской области приблизятся атмосферные фронты. Ожидаются кратковременные дожди, грозы и западный, юго-западный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем 21 мая составит всего 19-24 градусов», - предупредила Ольга Мокеева.