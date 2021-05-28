«Что за красотка!»: Дина Немцова заметно расцвела после развода

Дина Немцова заметно расцвела после развода. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С момента развода 19-летней Дины Немцова с ее супругом еще и месяца не прошло, а все уже заметили необычное преображение девушки. Сияющая улыбка, игривый взгляд, соблазнительные наряды – одним словом, студентка просто на глазах расцвела. Многие подписчики всерьез недоумевают, с чем связано ее необычное преображение?

-Диночка, как Вы похорошели! – отметила olgadmitrieva2019.

- Очень красивые фотографии, от Вас так и веет светом и теплом, - согласилась

krissgrigorieva.

-Диночка, какая вы красавица и умничка, всего вам самого хорошего, - не удержалась tatyanafilenkina.

Что стало причиной такого необычного преображения девушки – недавний развод или новый страстный роман – неизвестно. Сама Дина по традиции лишь загадочно улыбается в ответ на многочисленные комплименты подписчиков.

- Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись, - всего чуть больше недели назад объясняла Дина. - Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить.

Однако, судя по всему, девушка уже успела оправиться после перенесенного разочарования и болезненного разрыва.

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