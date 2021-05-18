«Я очень разочарована»: Дина Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь известной телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова Дина развелась с мужем спустя год после свадьбы. О своем решении она рассказала своим подписчикам на странице в Инстаграм.

- Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений, - рассказала девушка. - С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем.

Напомним, в прошлом году за свадьбой знаменитой четы следил весь интернет. Церемония прошла на Рублевке. Правда, из-за коронавирусных ограничений присутствовать на ней смогли немногие – даже брат девушки Антон не смог прилететь из США. К слову, перед свадьбой многие уговаривали Дину не торопиться с решением – дескать, в 18 лет еще рано связывать узами брака. Однако девушка была непреклонна.

- Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Основной тезис: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью, - рассказывала она тогда. - Я с этим не согласна. «Нагуляться» - это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой.

Однако спустя год стало ясно, что их брак все же не выдержал испытания временем. По словам девушки, это решение причиняло ей сильную боль.

Печальной девушка не выглядит, но призналась, что очень разочарована этой историей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись, - объясняет Дина. - Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить.

Как рассказала Дина, она не стала впадать в меланхолию из-за развода – не стала пропускать занятия в университете или занятия спортом. Однако все же есть вещи, которые ранили ее довольно глубоко.

- То, что ранило меня больше всего в этой истории — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой «дочерью маминой подруги», которая все сделала правильно и была «хорошим примером», - объясняет Дина. - Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты все делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее.

Знаменитая мама Дины телеведущая Екатерина Одинцова информацию о разводе дочери пока никак не комментировала. Однако известно, что она всегда поддерживает дочь во всех ее решениях. Можно говорить с полной уверенностью, что так будет и сейчас.

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