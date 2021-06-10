«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами. Фото: предоставлено КП

Клиника «УльтраМед» на пр. Ильича, 23А была основана в 2002 году врачом ультразвуковой диагностики, кандидатом медицинских наук Соколовой Марией Степановной. Профессиональная деятельность доктора, связанная с УЗ-диагностикой, в дальнейшем напрямую повлияли на развитие центра и предопределили основную специализацию клиники.

«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами американской компании General Electric (VOLUSON Е10, VOLUSON Е8), которые обладают уникальной разрешающей способностью, снабжены современными программами цветного, энергетического и тканевого допплера, объемной визуализацией в режиме реального времени 3D-4D, что является последними достижениями в ультразвуковой диагностике.

В 2011 году медицинский Центр «УльтраМед» был награжден дипломом правительства Нижегородской области «За достижения в пренатальной диагностике». Именно в этом году на базе центра открылась первая в Приволжском федеральном округе «Клиника одного визита OSCAR» для будущих мам. Это специальная программа для оценки рисков рождения ребенка с хромосомными аномалиями и врожденными пороками развития. OSCAR – это не просто удобная форма посещения, но и современный европейский стандарт комбинированного скрининга на 11–13 неделях беременности.

«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами. Фото: предоставлено КП

В программу OSCAR входят:

- УЗИ I триместра беременности (ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА);

- биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ);

- консультация врача-генетика.

На сегодняшний день медицинский центр «УльтраМед» — это многопрофильный центр, который осуществляет прием по направлениям:

- терапия,

- гинекология,

- гастроэнтерология,

- кардиология

- эндоскопия,

- ультразвуковая диагностика,

- генетика,

- неврология,

- мануальная терапия,

- дерматовенерология,

- оториноларингология,

- урология,

- гепатология,

- диетология,

- онкология.

На базе клиники располагаются клинико-диагностическая и ПЦР лаборатории, которые выполняют более 1000 наименований исследований.

Основными принципами работы медицинского центра «УльтраМед» являются надежность, профессионализм и гарантия качества оказанных услуг.

Контактная информация:

Адрес: Н.Новгород, пр. Ильича, 23А (ст.м. Парк Культуры)

Тел. (831) 262-12-12

Сайт: ultramed-nn.ru

E-mail: info@ultramed-nn.ru

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