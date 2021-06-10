«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами. Фото: предоставлено КП
Клиника «УльтраМед» на пр. Ильича, 23А была основана в 2002 году врачом ультразвуковой диагностики, кандидатом медицинских наук Соколовой Марией Степановной. Профессиональная деятельность доктора, связанная с УЗ-диагностикой, в дальнейшем напрямую повлияли на развитие центра и предопределили основную специализацию клиники.
«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами американской компании General Electric (VOLUSON Е10, VOLUSON Е8), которые обладают уникальной разрешающей способностью, снабжены современными программами цветного, энергетического и тканевого допплера, объемной визуализацией в режиме реального времени 3D-4D, что является последними достижениями в ультразвуковой диагностике.
В 2011 году медицинский Центр «УльтраМед» был награжден дипломом правительства Нижегородской области «За достижения в пренатальной диагностике». Именно в этом году на базе центра открылась первая в Приволжском федеральном округе «Клиника одного визита OSCAR» для будущих мам. Это специальная программа для оценки рисков рождения ребенка с хромосомными аномалиями и врожденными пороками развития. OSCAR – это не просто удобная форма посещения, но и современный европейский стандарт комбинированного скрининга на 11–13 неделях беременности.
«УльтраМед» имеет мощную диагностическую базу и оснащен лучшими в мире 4D УЗИ аппаратами. Фото: предоставлено КП
В программу OSCAR входят:
- УЗИ I триместра беременности (ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА);
- биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ);
- консультация врача-генетика.
На сегодняшний день медицинский центр «УльтраМед» — это многопрофильный центр, который осуществляет прием по направлениям:
- терапия,
- гинекология,
- гастроэнтерология,
- кардиология
- эндоскопия,
- ультразвуковая диагностика,
- генетика,
- неврология,
- мануальная терапия,
- дерматовенерология,
- оториноларингология,
- урология,
- гепатология,
- диетология,
- онкология.
На базе клиники располагаются клинико-диагностическая и ПЦР лаборатории, которые выполняют более 1000 наименований исследований.
Основными принципами работы медицинского центра «УльтраМед» являются надежность, профессионализм и гарантия качества оказанных услуг.
Контактная информация:
Адрес: Н.Новгород, пр. Ильича, 23А (ст.м. Парк Культуры)
Тел. (831) 262-12-12
Сайт: ultramed-nn.ru
E-mail: info@ultramed-nn.ru