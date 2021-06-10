Областная больница – ведущее медицинское учреждение региона. Фото: предоставлено КП

Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко ведет свою историю с 1825 года.

Это учреждение, имеющее в своем составе стационар на 1266 круглосуточных коек, 56 коек реанимации, консультативную поликлинику на 600 посещений в смену.

На базе больницы функционируют 26 клинических отделений, 14 параклинических лечебно-диагностических служб.

В областной консультативной поликлинике организован прием по 31 специальности, работают 9 специализированных центров.

Областная больница является клинической базой для 15 кафедр ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава РФ и Военно-медицинского факультета ФГКОУ Институт ФСБ России.

Микрохирургические операции на глазах дают прекрасные результаты. Фото: предоставлено КП

Ежегодно в нашем учреждении получают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь свыше 40 тысяч пациентов, выполняется в общей сложности 31 тысяча оперативных вмешательств.

На базе стационара больницы открыты Нижегородский региональный сосудистый центр № 2 и Нижегородский региональный травматологический центр 1 уровня, которые играют значительную роль в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелой сочетанной травмы, включая дорожно-транспортную травму.

В период пика пандемии Covid-19 в ГБУЗ НО «НОКБ им.Н.А.Семашко» был развернут и успешно функционировал ковидный госпиталь на 480 коек.

В больнице трудятся свыше 400 высококвалифицированных врачей, около 800 средних медицинских работников, 4 врача являются докторами медицинских наук, 42- кандидатами медицинских наук.

Выполнение высокотехнологичных операций требует профессионального мастерства. Фото: предоставлено КП

Использование высоких медицинских технологий – приоритетное направление развития нашего учреждения. Больница имеет лицензию на 15 видов высокотехнологичной медицинской помощи.

На текущий год запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи 4280 пациентам.

Больница динамично развивается. В настоящее время она оснащена медицинской техникой и оборудованием на уровне самых современных требований: функционируют 2 аппарата МРТ, 2 аппарата КТ, ангиографическая система ARTIS ZEE BIPLANE, ультразвуковые аппараты экспертного класса, специализированные видеоэндохирургические комплексы, современная наркозно-дыхательная аппаратура, эндоскопическое лечебно-диагностическое оборудование и пр. Это оборудование постоянно обновляется.

Важным событием стало открытие 30-коечного отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.

На базе больницы функционируют 8 клиник по основным профилям медицинской помощи.

Уникальность нашего учреждения заключается в том, что здесь реализован принцип неразрывной связи науки и практического здравоохранения. Заведующие кафедрами одновременно являются директорами профильных клиник. Они отвечают не только за подготовку студентов, но и за организацию лечебно-диагностического процесса и результаты лечения в клинике.

В рентгенхирургической операционной Регионального сосудистого центра №2. Фото: предоставлено КП

Это играет важную роль в освоении новейших медицинских технологий, повышении квалификации и профессионального мастерства сотрудников.

Мы оказываем практическую помощь своим коллегам в районах области. В режиме видеоконференцсвязи (далее-ВКС) организован ежедневный мониторинг состояния пациентов, находящихся на реанимационных койках в центральных районных больницах с оказанием консультативной помощи в ведении данной категории больных.

Аналогичная работа с использованием ВКС и телемедицинских консультаций проводится специалистами Регионального сосудистого центра №2 применительно к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом , находящимся в первичных сосудистых отделениях.

При необходимости экстренной доставки больного в областную больницу широко используется санитарная авиация (вертолет).

Областная больница взяла на себя основную роль в организации Поездов здоровья. Эта работа получила положительную оценку нижегородцев и является важным практическим шагом в приближении специализированной медицинской помощи населению региона.

Основные задачи коллектив областной больницы видит в дальнейшей работе по внедрению современных медицинских технологий, дооснащению нашего учреждения медицинской техникой и оборудованием на уровне лучших мировых образцов, обеспечение доступности, качества и безопасности медицинской помощи.