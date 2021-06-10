Детская клиника "УльтраКИДС"

Сеть клиник «УльтраКИДС» представляет собой многопрофильные детские центры. Фото: предоставлено КП

Сеть клиник «УльтраКИДС» представляет собой многопрофильные детские центры, оснащенные самым современным оборудованием и штатом высококвалифицированных узких специалистов, что позволяет подходить к решению различных вопросов комплексно и эффективно.

На сегодняшний день «УльтраКИДС» включает в себя:

- Педиатрическое отделение: наши врачи-педиатры готовы оказать Вам помощь ежедневно 7/7.

- Поликлиническое отделение: еженедельно в наших центрах ведут прием врачи более 20 узких специализаций, врачи высшей квалификационной категории и кандидаты медицинских наук с большим опытом работы и успешной врачебной практикой.

- Диагностическое отделение: мы проводим все виды УЗ-диагностики на аппаратах экспертного класса Phillips EPIQ5, оказываем медицинскую помощь в отоларингологии на высочайшем уровне благодаря применению уникальной рабочей станции — ЛОР-комбайна немецкой компании ATMOS. В нашей клинике представлена уникальная медицинская услуга — комплексная консультация врача-сурдолога с диагностикой на современном оборудовании Interacoustics (Дания).

Почти 10 лет нам доверяют самое главное – здоровье детей. Фото: предоставлено КП

- Отделение вакцинопрофилактики: мы проводим вакцинацию детей как в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, так и дополнительную и сезонную вакцинацию различными видами вакцин (импортного и российского производства).

- Отделение восстановительной медицины: включает в себя психоневрологический кабинет, кабинет врача-остеопата, детский массаж, физиокабинет, а также кабинет видео-ЭЭГ-мониторинга.

- Выездную службу на дом: наши специалисты всегда готовы оказать профессиональную помощь родителям на дому в экстренных случаях.

- Программы патронажа детей от 0 до 18 лет: в клинике разработано более 10 программ патронажа, позволяющих родителям обрести личного педиатра и команду, которые будут трудиться на благо счастливого и здорового будущего малыша с самого рождения.

Кроме того, для маленьких принцесс в наших клиниках проводится процедура пирсинга ушей системой STUDEX – SYSTEM – 75. Это точный и безопасный прокол «без выстрела», который выполняет специалист с высшим медицинским образованием, а именно врач-хирург.

Почти 10 лет нам доверяют самое главное – здоровье детей. За эти годы огромное количество семей Нижнего Новгорода стали непросто нашими постоянными пациентами, но и хорошими друзьями. В 2020 году наша детская клиника стала победителем Первой всероссийской премии Продокторов 2020 в номинации «Лучшая частная клиника». Мы очень рады, что имеем возможность видеть, как наши маленькие пациенты растут здоровыми вместе с нами.

Контактный блок:

Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 40, 44, ул. Левобережная, д. 4, Бульвар Южный, д. 16

Тел.: (831) 262-10-04

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