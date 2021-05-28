«Из последних сил держался за ветку»: В Нижегородской области спасли из реки 82-летнего пенсионера, пропавшего во время сплава

Мужчина так обессилел, что уже не мог позвать на помощь. Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижегородской области спасли пожилого мужчину, который пропал во время сплава по реке на резиновой лодке. Он сутки провел в холодной воде, из последних сил держась за ветку кустарника.

Эта волнительная история со счастливым концом произошла на днях в Варнавинском районе. 82-летний Зотий Константинович вместе с товарищами решил отправиться по реке на лодке из деревни Карелиха в соседний поселок Нижняк, расположенный в восьми километрах. Пенсионер сплавлялся отдельно от знакомых на своей резиновой лодке.

Вечером 24 мая товарищи потеряли пенсионера из вида, а ближе к ночи он позвонил одному из них и сказал, что заблудился и никак не может найти реку. Больше на связь Зотий Константинович не выходил. Сначала его искали своими силами, а когда поняли, что это пустая трата времени, - обратились в полицию. К поискам подключились стражи правопорядка, сотрудники госохотнадзора, местные жители, кинологи и волонтеры. Дедушку искали всем миром.

Медики оказали пенсионеру первую помощь, но от госпитализации он отказался. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«До последнего момента не было понятно, где искать пропавшего: добрался он до реки или плутает по лесу. Поэтому поисковые мероприятия велись и в лесу, и на реке», - рассказали волонтеры поисково-спасательного центра «Рысь».

К счастью, в 13 часов дня Зотий Константинович был найден – его обнаружили в 10 километрах от Карелихи. Нашли мужчину сотрудник Госохотнадзора Роман Смирнов и Михаил Кожевников.

«Зотия Константиновича обнаружили в реке, он из последних сил держался за ветку куста и не мог даже позвать на помощь. Сутки в холодной реке, без еды и питьевой воды, в неизвестности, найдут его или нет...», - рассказывают волонтеры.

Ему помогли выбраться из воды и оказали первую помощь. На место была вызвана бригада «скорой», однако от госпитализации мужчина отказался.

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