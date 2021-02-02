«Уже потерял сознание и посинел»: В Нижегородской области электрик спас из воды тонущего ребенка

Иван Жирков оказался очень скромным человеком. Фото: Предоставлено героем публикации

Утро 7 января житель деревни Болтино Нижегородской области Иван Жирков запомнит на всю жизнь. 37-летний электрик возился по хозяйству во дворе своего дома, когда к нему подбежал соседский мальчик и сквозь слезы прокричал: «Помогите, у меня брат в воду упал!».

Сам отец троих детей, Иван, не теряя ни секунды, бросился на помощь – от дома до реки метров сто. По пути мальчик сбивчиво объяснил, что они с шестилетним братишкой решили покататься с крутого склона на ватрушках, и младший угодил в воду. Река Вадок здесь не замерзает даже зимой – такое быстрое течение.

«Я прибежал туда - он уже лежал без движения в воде лицом вниз, его крутило в заводи, - с ужасом вспоминает Иван. – Я и не понял, как в воду забежал! Быстрее достал его - он был без сознания и весь посинел. Я начал оказывать первую помощь: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца».

Так прошли семь бесконечных минут, каждая из которых отдаляла надежду на спасение. «Думал, еще чуть-чуть – и уже ничего не сделаешь», - признается отважный спаситель.

К счастью, усилия его оказались не напрасными: вскоре ребенок приоткрыл глаза и начал дышать.

«Я закутал его в сухую одежду и понес в ближайший дом, вызвали скорую», - рассказал «Комсомолке» Иван.

Прибывшие медики доставили пострадавшего мальчика в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас с ребенком все хорошо, он дома.

Сам Иван Жирков – человек крайне скромный. Поэтому о его геройском поступке стало известно лишь месяц спустя – информация просочилась в соцсети. Сам мужчина уверен, что не сделал «ничего такого».

«Так поступил бы каждый, кто оказался в такой ситуации», - считает Иван.

Может быть. Но уж точно не каждый мгновенно вспомнит основы оказания первой медицинской помощи и сможет их применить в экстренной ситуации, когда счет идет на секунды.

Родители мальчика поблагодарили Ивана за спасенного сына, а в местной администрации герою вручили благодарственное письмо и подарок - бытовую технику.